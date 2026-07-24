Gimnasia incorporó al senegalés Amar Sylla

El campeón de la Liga continúa conformando su plantel para la temporada 2026/27. Ahora tiene un nuevo pivot.

Con 26 años, 2,06 metros de altura y una envergadura de 2,18 metros, Amar Sylla inició su formación en las divisiones inferiores del Real Madrid a partir de los 15 años, donde comenzó a desarrollar una carrera que lo llevó a competir en algunas de las ligas más importantes del continente.

El nuevo jugador de Gimnasia acumula cuatro temporadas en la Liga ACB de España, una de las competencias más exigentes de Europa, además de haber disputado la máxima categoría del básquet lituano. En la última temporada defendió los colores del Bilbao Basket, sumando una nueva experiencia en el más alto nivel.

Con la llegada de Amar Sylla, Gimnasia incorpora un pivot con recorrido internacional, condiciones físicas y experiencia en el básquet europeo para afrontar una nueva temporada de La Liga Nacional y la Basketball Champions League Americas.