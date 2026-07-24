Florencia Famoso entrena pensando en el Sudamericano y el Mundial

La gimnasta Florencia Famoso se encuentra en Buenos Aires entrenando para lo que será dentro de un mes el Sudamericano de Gimnasia de Trampolín. La comodorense también fue recientemente convocada para representar a la selección Argentina en el Mundial de China, a fines de octubre.

La atleta surgida de la escuela municipal competirá en agosto en el Sudamericano de Belo Horizonte (Brasil) en modalidades de Doble Mini y Tumbling, en tanto que hace días se enteró de la convocatoria a la selección Argentina que será parte del Mundial de China, en modalidad Tumbling.

“Estoy en Buenos Aires, entrenando desde el 11 de julio, preparándome para el Sudamericano y para el Mundial. Me enteré que clasifiqué al Mundial hace dos días. Súper contenta, súper feliz, emocionadísima. Dándole duro a todas las series que pueda, metiéndole a todos los entrenamientos. Estoy entrenando con un entrenador de acá, y super chocha”, comentó la gimnasta desde Buenos Aires.

“Estoy entrenando en el CENARD, estoy haciendo aparatos lunes, miércoles y viernes, tres horas por día, y los martes, jueves y sábado estoy haciendo musculación y todo lo que es peso, entre una y dos horas, dependiendo la motivación que me vean los profes”, agregó.

El Sudamericano de Trampolín será en Belo Horizonte del 24 al 30 de agosto, mientras que el Mundial de China será del 29 de octubre al 3 de noviembre.

Para contactarse para ser parte de los auspiciantes de Florencia Famoso en el Sudamericano y Mundial los interesados se pueden comunicar al 2975077746 o bien al Instagram _floorfamoso