Boca venció 1-0 a O'Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos

Boca Juniors le ganó 1-0 a O’Higgins en la Bombonera por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Xeneize desempató la contienda en el final del primer tiempo y tuvo ocasiones para ampliar la ventaja en el complemento, pero falló en la definición y resolverá la eliminatoria la próxima semana en Chile.

El elenco trasandino le generó muchas preocupaciones al arquero Álvaro Montero, quien registró una atajada clave frente a un remate frontal de Martín Sarrafiore. La seguridad que transmitió el flamante refuerzo proveniente de Vélez generó una mayor tranquilidad en el plantel de Rodolfo Arruabarrena y, tras la pausa de hidratación, se vio la mejor versión del local con un encendido Leandro Paredes, quien habilitó a Miguel Merentiel para el único gol de la jornada a los 43 minutos.

El cuadro visitante mostró una merma física significativa para la segunda parte y el anfitrión se lo llevó puesto, pero no liquidó las acciones. Los cambios realizados por Lucas Bovaglio despertaron a su equipo, que lo fue a buscar en el final sin éxito. En los últimos instantes, Sebastián Villa dejó la cancha reemplazado por Kevin Zenón, luego de un buen partido a nivel individual que estuvo marcado por los silbidos de los hinchas dirigidos a él antes del encuentro.

Boca Juniors volverá a jugar este domingo desde las 19:30 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza por la primera fecha del Torneo Clausura con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y el próximo jueves a partir de las 21:30 afrontará la revancha frente a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. El ganador de la serie se medirá a Recoleta de Paraguay en los octavos de la Copa Sudamericana, la cual disputa Boca tras ser eliminado de la Libertadores en la primera mitad del año.