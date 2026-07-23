Riquelme rompió el silencio sobre la vuelta de Sebastián Villa

Juan Román Riquelme también habló de la vuelta de Sebastián Villa a Boca, uno de los temas más sensibles del mercado de pases xeneize. El presidente incluyó al colombiano dentro de los refuerzos que llegaron para fortalecer el plantel y explicó por qué el club decidió darle otra oportunidad.

“Yo soy el presidente, no soy el técnico. Vamos por parte, estamos contentos con cada jugador que llega, es para mejorar lo que tenemos. Estamos contentos con Montero, Lozano, Sebastián. El semestre anterior estuvimos felices con los jugadores. Siempre queremos un plantel más competitivo...”, señaló Riquelme.

Luego, el dirigente se refirió puntualmente al caso de Villa y recordó cómo fue la postura del club durante su etapa anterior. “Con Sebastián cuando lo tuvimos vivimos momentos raros. Yo fui futbolista, y durante aquel tiempo un compañero tenía que ir a declarar, y siempre lo hacía un día que no tenía partidos. A Sebastián en cambio lo mandaban a declarar el día de los partidos. Fuimos claros, sinceros, le dijimos que iba a seguir jugando y en el momento que hubiese decisión del juez si no pasaba nada seguía jugando. Si no, no jugaba”.

Riquelme sostuvo que la decisión de reincorporarlo también tuvo que ver con una necesidad futbolística del plantel. “El entrenador nuestro quería un delantero. Creemos que Villa cumple con las condiciones de un delantero. También creemos que a los delanteros que llegan a veces les cuesta más. Él tiene la ventaja que conoce todo”.

El presidente de Boca remarcó además que Villa no avanzó contra el club después de su salida y defendió la posibilidad de su regreso. “Él para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca, si no no podía jugar. Pero él jamás se presentó en algún lado a sacarle plata a Boca. Ahora está contento, creemos que puede ayudar al equipo. Esto es una opinión mía: todos merecemos una oportunidad, ojalá él la pueda disfrutar mucho”.

Por último, Riquelme volvió a insistir con la idea de darle una nueva chance. “En la vida todos merecemos una oportunidad, fuimos muy claritos con Sebastián, se lo pueden preguntar. Cuando jugó fuimos muy claros: iba a jugar hasta el día que decida el juez, si no decidía nada iba a seguir jugando. Cuando el juez le dio la sentencia dejó de jugar. No necesitamos salir en la tele con que hicimos esto. No salimos en la tele porque no es necesario. El día que fue sentenciado dijimos hemos hecho lo que hablamos con él. Él cumplió su sentencia y todos en la vida podemos tener otra oportunidad”.

Riquelme habló de las nuevas obras en La Bombonera

“Estamos en el lugar más lindo del mundo, disfrutamos de estar en casa cada día. Esperemos que mañana la cancha esté linda, que los jugadores puedan hacerlo bien y puedan ganar. La gente que viene al sector L será muy bonito, vamos a inaugurar este lugar. Queremos que los hinchas estén cada día más cómodos”, expresó Riquelme.

El dirigente también destacó el avance de los trabajos en el estadio y vinculó las obras con una promesa de gestión. “Se van a encontrar con algo muy lindo. Lo tomamos de la mejor manera. Gracias a mi papá fui hincha de Boca. Después fui jugador, defendí los colores de este club, disfrutar con grandes jugadores. Ahora me toca en otro lugar, me queda ayudar, tener buenos planteles, ilusión en cada semestre y lo más importante que la casa esté mejor. Lo que me comprometo lo tengo que cumplir y lo estamos haciendo”.

Al hablar de la transformación del sector, Riquelme evitó entrar de lleno en una ampliación general de La Bombonera y prefirió enfocarse en las mejoras concretas. “Al hincha de Boca le puedo decir gracias por cómo apoya al equipo. Tenemos que disfrutar de todo lo que crece este club. Si no, parece que no hacemos nada. Tenemos esa obligación. Nos da placer que crece, que el hincha tenga más comodidad. Mañana en esa platea va a haber chiquitos y gente grande y no van a poder creer lo que verán. Acá había una pared”.