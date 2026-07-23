Ahora dicen que Macri agitó la sanción de la FIFA para golpear al Chiqui Tapia

En la AFA, creen que el líder del PRO podría haber vehiculizado la amenaza que atemorizó a los jugadores argentinos antes de la final con España.

La trama conspirativa alrededor de la derrota argentina ante la Selección de España en el Mundial de Estados Unidos alumbró este miércoles una arista nueva: fuentes vinculadas a los clubes del ascenso advierten que las versiones de una dura sanción de la FIFA a la Argentina y los jugadores argentinos por haber exhibido la bandera de Malvinas al finalizar el partido contra Inglaterra, habría sido agitada por Mauricio Macri.

En las instituciones deportivas beneficiadas por la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia entienden que Macri participa de una constelación de actores del fútbol local que solo desean la implementación de las sociedades anónimas deportivas (SAD). Para eso, necesita el fracaso del equipo nacional, para ir por el presidente de la AFA, algo que efectivamente pareció activarse tras la derrota en la final, con versiones -luego desmentidas- de intentos de detención del presidente de la AFA y la incautación de sus celulares por parte del FBI.

Macri tiene en efecto buenos contactos en la organización madre del fútbol mundial. Está al frente de la Fundación FIFA desde enero de 2020, un cargo para el que lo designó su amigo Gianni Infatino luego de que Alberto Fernández le ganara en las presidenciales de 2019. Ese puesto le permite a Macri tener vínculos aceitados con dirigentes muy incluyentes del fútbol internacional y le garantiza recursos para gravitar en decisiones de la federación.

Este miércoles Clarín e Infobae se apuraron a publicar que la Justicia estadounidense había ordenado la incautación del teléfono de Tapia, algo que luego fue desmentido por la entidad del fútbol argentino.

En rigor, la información surgida de la investigación judicial en suelo norteamericano indica que en el juzgado se le requirió a Guillermo Tofoni, denunciante de Tapia y Pablo Toviggino, que diera explicaciones por la información que según confesó públicamente filtró a periodistas argentinos, cuando se trataba de información protegida por leyes de Estados Unidos.

El fallo llama la atención sobre la difusión de material probatorio de cuentas bancarias norteamericanas que Tofoni habría distribuido a periodistas y remitido a tribunales argentinos, aunque existía una orden de protección que limitaba expresamente su uso. Por eso, el juez ordenó a Tofoni que se encargue de que esa prueba sea devuelta o destruida, para cumplir con la restricción.

Tofoni cultiva una vieja amistad con Macri, que anhela por sobre todas las cosas tomar el control de Boca Juniors otra vez. Como en 2023 no lo pudo lograr con los votos, supone que puede hacerlo a través del atajo de las SAD.

El expresidente, incluso, se quejó de la actitud del plantel argentino cuando desplegaron la bandera con la inscripción que reivindicaba la soberanía argentina en las islas Malvinas, en la cancha de Atlanta donde el combinado de Lionel Scaloni venció a los futbolistas ingleses. "Hicieron una de más", dijo Macri, con desprecio, amenazante.

Dirigentes de la AFA deslizan que el jefe del PRO pudo haber sido el artífice de la amenaza a los jugadores, camuflado bajo mensajeros como la UEFA o, incluso, referentes cercanos al plantel. "¿Qué le importa la AFA a la UEFA? Es Macri el que está detrás de esto", deslizan.

Los familiares de los jugadores comentaron a una azafata que los acompañó en su vuelo de regreso al país que la amenaza de sancionarlos con una suspensión de 10 años por haber hecho una "manifestación política" con la bandera existió. Aunque desmintieron tajantemente que Argentina haya entregado el partido para que la FIFA no cargue contra el plantel, reconocieron que salieron a la cancha nerviosos, enfurecidos o condicionados por esa maniobra extorsiva.

Fuente: LPO