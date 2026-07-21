"La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres"

Luego de la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial 2026, Lisandro Martínez compartió un extenso y emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los hinchas argentinos y hacer un balance del camino recorrido por la Selección argentina durante la Copa del Mundo.

El defensor, que debió abandonar el partido decisivo por una molestia muscular en el primer tiempo, expresó su tristeza por no haber podido levantar el trofeo, aunque destacó el orgullo que siente por haber representado al país junto a sus compañeros: "Con el dolor en el alma por no haber podido traer la Copa que todos merecíamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera", comenzó escribiendo el zaguero argentino.

Además, el futbolista les dedicó unas palabras a los hinchas que acompañaron al equipo durante todo el certamen y valoró la unión que generó el seleccionado nacional dentro y fuera de la cancha: "Por sobre todo, gracias a ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo", agregó.

Lisandro también felicitó a España por la obtención del título mundial y remarcó que una derrota no puede borrar todo el recorrido realizado por el plantel en el torneo: "Quiero felicitar a España por su merecido título. Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir", expresó.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó en las redes sociales llegó sobre el final de su publicación.

Además, dejó una reflexión que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a quienes celebraron la derrota de la Albiceleste en distintos países: "Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'", escribió. Finalmente, cerró su mensaje con una muestra de amor hacia la Argentina y un pedido para cuidar al país: "Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!".