Multitudinario recibimiento para la Selección tras su regreso al país

El plantel arribó este lunes a Ezeiza luego del subcampeonato en el Mundial 2026. Una parte de la delegación regresó a Buenos Aires, mientras que otros futbolistas viajaron directamente a sus países de residencia.

La Selección Argentina regresó este lunes al país luego de finalizar como subcampeona del Mundial 2026 y recibió una cálida bienvenida por parte de miles de hinchas que se acercaron a los alrededores del predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

La delegación partió desde Nueva York durante la madrugada y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini cerca de las 18.30. El arribo estuvo acompañado por una recepción del Regimiento de Granaderos, que homenajeó al equipo al ritmo de "Muchachos", antes del traslado hacia el centro de entrenamiento.

El recorrido hasta el predio se realizó en un micro descapotable, escoltado por un importante operativo policial. A lo largo del trayecto, los futbolistas saludaron a los simpatizantes que se acercaron con banderas y cánticos para expresar su reconocimiento al plantel.

VIDEO @afa compartió imágenes del recibimiento a la mejor Selección Argentina de todos los tiempos pic.twitter.com/8dCkTnqnKi — minutouno (@minutounocom) July 21, 2026

El regreso no fue completo. Dieciséis jugadores viajaron a Buenos Aires, mientras que otros diez permanecieron en Estados Unidos o partieron directamente hacia Europa para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus días de descanso.

A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino agradeció el acompañamiento recibido durante la Copa del Mundo y destacó el respaldo de los hinchas a lo largo de la competencia. "Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", expresó la entidad.