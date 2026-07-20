Rosario Central respondió a la polémica y defendió su publicación sobre la Selección

El club rosarino explicó que la imagen difundida en sus redes tuvo como eje a Giovani Lo Celso por su vínculo con la institución, rechazó las acusaciones surgidas tras el posteo y anunció que avanzará con acciones contra quienes considera responsables de agraviar a la entidad.

Rosario Central difundió un comunicado oficial para responder a la controversia generada por una publicación en sus redes sociales vinculada al Mundial 2026 que disputó la Selección Argentina y en la que terminó como Subcampeona del Mundo. La institución sostuvo que la fotografía utilizada tuvo como objetivo destacar a Giovani Lo Celso, futbolista surgido de sus divisiones inferiores.

Según explicó el club, la imagen corresponde a la formación inicial del seleccionado argentino en el encuentro frente a Jordania, por la fase de grupos del Mundial, único partido en el que Lo Celso fue titular. Además, aseguró que la fotografía fue publicada en su formato original y que no sufrió recortes ni ediciones.

En el comunicado, Rosario Central remarcó que la publicación se realizó en el ejercicio del derecho que le asiste como institución y afirmó que iniciará las acciones correspondientes contra quienes, a su entender, agravaron al club a raíz de la repercusión del caso.

También cuestionó que autoridades nacionales se hayan pronunciado sobre un episodio que definió como de carácter deportivo y consideró que ese tipo de intervenciones buscaron orientar el debate generado en torno a la publicación.

Por último, la entidad expresó su "absoluta admiración" y "enorme respeto" por todos los integrantes de la Selección Argentina, incluidos el cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. En ese marco, dedicó un párrafo especial a Lionel Messi, de quien destacó sus condiciones profesionales y personales, además de señalar que mantiene una relación de muchos años con su familia.