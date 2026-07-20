El SAME confirmó que asistió a tres pacientes por graves eventos cardiovasculares en la final de la Selección Argentina. Lamentablemente, dos hombres murieron.

Tres ataques cardiacos en la final de la Selección Argentina vs. España: dos muertos y uno internado

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España estuvo marcada por la desgracia en la Ciudad de Buenos Aires. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) reportó tres graves eventos cardiovasculares que requirieron asistencia urgente, dejando como lamentable saldo el fallecimiento de dos pacientes mayores.

Las víctimas fatales durante la final contra España

El informe oficial elaborado por las autoridades sanitarias detalló la trágica pérdida de dos espectadores durante el encuentro deportivo.

Un vecino de Monserrat de 67 años perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco. El llamado de auxilio se recibió a las 18:40 desde la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina. Al momento de la llegada del personal médico, otras personas ya le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a que el personal del SAME continuó con los intentos de reanimación, no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento.

El segundo caso corresponde a un hombre de 88 años que había sido atendido de emergencia a las 17:39 por un paro cardiorrespiratorio. Su hija informó que el paciente presentaba serias dificultades para respirar. Luego de recibir maniobras de RCP iniciales, fue trasladado, pero lamentablemente falleció tras permanecer cinco horas internado en el Hospital Durand.

Un tercer internado tras el partido de la Selección Argentina

El último de los tres casos documentados hasta las 20:08 involucró a otro hombre de 72 años. Este paciente debió ser asistido cerca de las 18:22 tras presentar una dificultad respiratoria acompañada de un dolor precordial de inicio repentino.

A raíz de este severo cuadro, el hombre fue trasladado de inmediato y actualmente continúa alojado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Álvarez, donde permanece bajo estricta observación médica y con pronóstico reservado.