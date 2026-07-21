La intención de la marca era que estuvieran listos para el encuentro con el plantel de Messi, si se obtenía el bicampeonato.

Milei y Karina hasta se habían tomado las medidas con Adidas para posar con camisetas con cuatro estrellas

Javier Milei y Karina Milei hicieron el modelaje de la marca Adidas para tener lista la camiseta nueva de la selección, con las cuatro estrellas, por si Argentina ganaba el campeonato mundial de fútbol en Estados Unidos.

Fuentes al tanto de la situación dijeron a LPO que el Presidente y su hermana se tomaron las medidas para tener la casaca entallada al cuerpo y poder lucirla en caso que los jugadores del plantel de Lionel Scaloni accedieran a la foto con ellos en Casa Rosada. En la industria de la indumentaria deportiva, se conoce esa sesión como el moulage, un término francés que significa "moldeado" en castellano y supone que se ajusta la prenda a la figura del maniquí.

La información trascendió el viernes pasado pero estuvo guardada en estricto secreto porque una filtración de ese tipo hubiera derivado en la acusación de "mufa" para los hermanos Milei, la imputación más grave de todas para los cabuleros del fútbol.

De hecho, el combinado argentino cayó ante su par español y quedó segundo. Acaso la jugada de Adidas y Milei alimente la especulación de los supersticiosos en la búsqueda de razones para explicar la derrota en Nueva York.

Como sea, la comunicación del gobierno fue errática durante el desarrollo del certamen y Milei quedó completamente en off-side en la discusión sobre la reivindicación de la soberanía argentina en Malvinas que hicieron la hinchada y los jugadores.

Desde Alejandra Monteoliva, subordinándose a la FIFA para que no hubiera banderas que aludieran a la ocupación inglesa de las islas, hasta las declaraciones del propio Jefe de Estado menoscabando la postura de Gio Lo Celso y Nicolás Otamendi al desplegar el pedazo de sábana con la inscripción de Malvinas en el césped de Atlanta, la Casa Rosada no hizo más que amplificar sus errores políticos. Al cipayismo de su veneración a Margaret Tatcher, el Presidente sumó su falta de cintura en Twitter.

Pero, además, cometió otro paso en falso con la filtración torpe sobre la eventual declaración del feriado para que los argentinos recibieran a los futbolistas que los representaron en el torneo. Desde el sábado, Adrián Ravier dejó trascender que se comunicaría después del partido entre Argentina y España cuál sería la decisión del gobierno pero esa confirmación informal sobre el "momentum" de la definición alentó la divulgación de la existencia de una deliberación en Olivos, otro gesto pasible de ser calificado como "mufa" entre los fanáticos del deporte.

El desconcierto libertario era tan alto que un miembro del gabinete asumió ante LPO que los Milei "no saben qué hacer". En efecto, la caída albiceleste ante la escuadra española desorientó al gobierno, que no tuvo mejor idea que ceder a Scaloni y los jugadores la definición del día que se decretaría feriado para festejar el subcampeonato.

La renuncia de Milei a sacar un feriado por decreto funcionó como la asunción tácita de que había quedado imposibilitado de capitalizar los atributos de La Scaloneta para su gobierno.

Esa delegación de una decisión administrativa del gobierno parecía el sumun del achicamiento del Estado o una elevación a la enésima potencia del cálculo para no pagar costos frente a lo que pudiera hacer el equipo de Messi, que ya le había contestado a Milei ante el micrófono de TyC Sports que "la gente la está pasando mal". "Los jugadores no quieren ir a una foto con Milei", contestaron desde el entorno de un dirigente de la AFA.

La renuncia de Milei a sacar un feriado por decreto funcionó como la asunción tácita de que había quedado imposibilitado de capitalizar los atributos de La Scaloneta para su gobierno. Por atacar la rebeldía de los futbolistas con el reclamo de Malvinas, el "orgullo de ser argentinos" representado en los cantitos de tribuna y la "tenacidad" de los jugadores que no se rinden ante los resultados adversos se escapó de sus manos.

Milei trató de subirse a esa ola de fervor patriótico tras la remontada contra Egipto en octavos de final y hasta intentó reconciliarse con los jugadores que atacó dedicándoles elogios a Messi y Scaloni en la entrevista que le concedió a radio Mitre este domingo, tras el cotejo contra España. No le alcanzó.

Las cualidades del plantel que conmovieron a los argentinos con triunfos agónicos desde el partido con Cabo Verde en adelante pero llegaron al orgullo máximo con el triunfo ante Inglaterra, le quedaron tan lejos que no se animó a habilitar ni a impedir los festejos del subcampeonato. Laissez faire, para tapar la impotencia política.

Fuente: LPO