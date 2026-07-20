Rescatan a dos ocupantes de camioneta inmovilizada por nieve

El operativo llevado a cabo en la madrugada de este lunes estuvo a cargo de policías de la División Operaciones Rurales junto a sus pares de Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial.

Su accionar posibilitó el rescate de dos ocupantes de una camioneta Toyota Hilux, que había quedado varada por el temporal de nieve en una zona rural cercana al ex Módulo YPF “Cerro Piedra”, donde se registraba una temperatura de 22 grados bajo cero.

Ante esta situación de emergencia, la Policía de Santa Cruz, a través de su División Operaciones Rurales de Perito Moreno, participó del operativo que contó con un trabajo articulado junto a personal del Escuadrón Nº 39 de Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial.

El personal policial a cargo de los sargentos Epul y Arbe, acudió a la zona de la emergencia tras recibir la alerta sobre un vehículo inmovilizado, respondiendo con rapidez para salvaguardar la vida de los ocupantes del rodado.

En la zona de Cerro Piedra, la patrulla localizó la camioneta Toyota Hilux, color gris (dominio AB 807 UV), que provenía del establecimiento ganadero Kopolke.

La labor coordinada con Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial garantizó la apertura de vías y el resguardo inmediato del área.

Los efectivos asistieron en el lugar a José Guillermo Bilbao y a Noelia Gissella Siares, ambos ocupantes del rodado.

Las fuerzas de seguridad confirmaron el buen estado de salud de ambas personas, y las trasladaron hacia un sector seguro para evitar cuadros de hipotermia o complicaciones mayores.

El Gobierno de Santa Cruz reitera el pedido de precaución para transitar por las rutas provinciales, al tiempo que ratifica la presencia permanente de los equipos de Operaciones Rurales en todo el territorio.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz