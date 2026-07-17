Lluvias en la costa y nevadas en mesetas de zona norte

El temporal de lluvia y nieve afecta este viernes la franja costera y zonas de mesetas y precordillera de la zona norte de Santa Cruz.

Con bajas temperaturas, las precipitaciones pluviales comenzaron a incrementarse en la tarde noche del jueves y los organismos de seguridad recomiendan transitar con precaución por la Ruta Nacional Nº 3, entre Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado (localidad a la que se ingresa ensamblando la Ruta Nacional Nº 281).

La nieve comienza a mostrarse por la Ruta Provincial Nº 12 desde Cañadón Seco hacia Pico Truncado (foto) y desde esa localidad, en dirección a Las Heras, el manto blanco va cubriendo la Ruta Provincial Nº 43. En esta última localidad, la precipitación nívea fue intensa y hasta la mañana la acumulación superaba los 5 centímetros, cambiando la fisonomía urbana, pero además se registran temperaturas por debajo del punto de congelación y se padecía un corte general de energía.

Hacia el oeste, las nevadas son más copiosas y la guardia de la comisaria de Perito Moreno consultada por El Patagónico confirmó que el tramo de la Ruta Nacional Nº 40 que une esa localidad con Río Mayo (Chubut), se tornó intransitable y tuvo que ser cortado al tránsito de todo tipo de vehículo.

En tanto, el trayecto de la 43 que va desde Perito Moreno hasta Las Heras solo está habilitado con el uso de cadenas.

Más hacia el sur, la Comisaria Primera de Puerto San Julián, también consultada por este medio, no reportó ni lluvia ni nieve, al igual que la de Comisaría de Río Turbio, aunque se hizo saber que en la zona de la cuenca carbonífera hay fuertes heladas.