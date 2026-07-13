El conflicto salarial del personal policial y penitenciario de Santa Cruz ingresó a una etapa de máxima tensión ya que en la madrugada de este lunes instalaron un campamento en Caleta Olivia.

Policías acampan en la Unidad Regional y se tensa el conflicto

Este acampe, frente a la jefatura de la Unidad Regional Zona Norte, se suma a otros emplazados en diferentes localidades de la provincia, los que comenzaron en Río Gallegos.

Los uniformados vienen rechazando insistentemente los ofrecimientos de incremento salarial por parte del gobierno en las mesas del Consejo del Salario.

El último fue el de elevar de $1.182.351 a $1.746.634 a partir de julio para un agente ingresante, lo que fue consideraron insuficiente ya que se reclama un mínimo de $2.200.000.

Además, ahora las negociaciones parecen haber quedado trabadas luego que el gobierno advirtiera que podría comenzar con descuentos de haberes al personal que no se reincorpore formalmente a sus puestos de trabajo.

Incluso no se descartan sanciones para algunos de los principales referentes de la medida de fuerza que ya lleva más de un mes.

En Caleta Olivia, uno de los voceros de los autoconvocados, Víctor

Corté, dijo en declaraciones formuladas a Radio Vanguardia que “no nos van a doblegar, esta es una lucha por un salario digno" y afirmó que el personal subalterno sigue unido, por lo cual mantendrá firme la medida de fuerza hasta alcanzar un acuerdo que cubra la canasta básica.

Asimismo, denuncio que en la Mesa del Salario los representantes del Ejecutivo Provincial “nunca fueron a negociar, siempre fueron a imponer" y “lo único que recibimos fueron amenazas, amedrentamientos y aprietes”.

En ese mismo contexto cuestionó que sigan ofreciéndose “cifras en negro” ya que ello, perjudica a los retirados y pensionados que no ven impactados esos incrementos en sus haberes.

“No están entendiendo, no quieren entender. Nosotros estamos buscando un sueldo digno para la familia policial” puntualizó.