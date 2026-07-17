Rutas habilitadas, pero con nieve, lluvia y sectores peligrosos

Vialidad Nacional informó que todas las rutas nacionales de Chubut permanecen habilitadas, aunque las condiciones climáticas obligan a extremar las precauciones al conducir. La presencia de nieve, lluvia, neblina, barro, calzadas resbaladizas y fuertes vientos afecta distintos sectores de la provincia.

Los equipos viales continúan distribuyendo sal, despejando nieve y realizando tareas de mantenimiento en varios tramos.

Ruta 3

La Ruta Nacional 3 se encuentra habilitada en toda la provincia, aunque presenta calzadas húmedas o mojadas, agua acumulada en algunos sectores, lloviznas y neblina.

Continúan las obras de repavimentación en el acceso norte a Trelew, con desvíos señalizados, mientras que en Ramón Santos permanece un desvío por trabajos en la zona urbana. También se recomienda precaución por la presencia de animales sueltos y fuertes ráfagas de viento.

Ruta 25

En toda la traza de la Ruta 25 la calzada permanece húmeda. El punto de mayor atención se ubica entre Las Plumas y Los Altares, donde continúan habilitados desvíos de ripio con barro y agua entre los kilómetros 259 y 261.

Ruta 26

Es uno de los corredores más comprometidos por las condiciones invernales. Entre Comodoro Rivadavia, Sarmiento y el empalme con la Ruta 40 se registran nevadas, nieve sobre la calzada, sectores resbaladizos, barro en banquinas y neblina.

Vialidad trabaja con maquinaria despejando nieve y distribuyendo sal, por lo que solicita transitar únicamente con extrema precaución.

Ruta 40

La Ruta Nacional 40 presenta distintos escenarios a lo largo de la provincia.

En el tramo comprendido entre el límite con Santa Cruz y Gobernador Costa persisten sectores con nieve, calzada resbaladiza, barro y deformaciones del pavimento, especialmente entre Facundo y Tamariscos, donde además hay un desvío de ripio con barro y nieve y se recomienda circular a un máximo de 60 km/h.

Desde Gobernador Costa hasta El Bolsón, las condiciones mejoran, aunque continúan registrándose calzadas húmedas o mojadas por lluvia, lloviznas, neblina, banquinas inestables y deformaciones en algunos sectores, principalmente entre Leleque y Arroyo Madera.

Ruta 259

La Ruta Nacional 259 permanece habilitada entre el empalme con la Ruta 40, Esquel, Trevelin y el límite con Chile. Se reportan calzadas mojadas, agua acumulada, barro en banquinas, lloviznas y neblina. En el tramo de ripio hacia el paso internacional se recomienda respetar la señalización y disminuir la velocidad.

Ruta 260

El corredor hacia el Paso Huemules presenta una de las situaciones más complejas de la provincia. Hay nieve sobre la calzada, barro, sectores en obra entre los kilómetros 59 y 82 y nevadas activas.

Los equipos de Vialidad Nacional trabajan en el despeje de nieve y solicitan transitar con extrema precaución, especialmente entre Lago Blanco y el paso fronterizo.

Ruta 1S40

Los distintos tramos de la Ruta Nacional 1S40 permanecen habilitados, aunque presentan calzadas húmedas, barro, lloviznas, neblina y viento, por lo que se recomienda circular con precaución.

En todos los corredores nacionales, Vialidad Nacional recordó respetar la señalización, disminuir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y prestar especial atención a la presencia de animales sueltos y maquinaria vial trabajando.