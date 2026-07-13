Rutas de Chubut: cuáles son los tramos más afectados

Todas las rutas nacionales relevadas permanecen habilitadas este lunes, pero las condiciones meteorológicas adversas obligan a circular con precaución en gran parte de Chubut.

Hay calzadas mojadas, agua acumulada, barro, nieve en algunas banquinas y sectores con visibilidad reducida. La Ruta 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia, la Ruta 26 y extensos tramos de las rutas 40 y 259 se encuentran entre los sectores que requieren mayor atención.

Las lluvias y lloviznas registradas durante las últimas horas complican la circulación sobre buena parte de las rutas nacionales que atraviesan Chubut. Si bien todos los tramos informados permanecen habilitados durante la mañana de este lunes 13 de julio, las calzadas húmedas o mojadas, la presencia de agua, barro y nieve en las banquinas y la neblina obligan a extremar las precauciones antes de emprender un viaje.

Uno de los corredores que requiere especial atención es la Ruta Nacional 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia. En ese tramo, la calzada se encuentra húmeda y mojada por la lluvia en algunos sectores, mientras las banquinas permanecen inestables y con barro. Además, se registran viento, lloviznas y neblina y hay equipos de Vialidad Nacional distribuyendo sal.

Entre Comodoro Rivadavia y el límite con Santa Cruz, la Ruta 3 también permanece habilitada, aunque existen sectores con humedad sobre la calzada. Continúa vigente el desvío por obras en Ramón Santos y personal vial trabaja dentro de la zona urbana de Comodoro Rivadavia.

La Ruta Nacional 26 presenta condiciones similares. Desde Comodoro Rivadavia hasta Sarmiento, la calzada se encuentra húmeda y con sal en algunos sectores y las banquinas presentan barro. El viento y las lloviznas acompañan el recorrido, mientras equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando.

Entre Sarmiento y el empalme con la Ruta Nacional 40 también se registran sectores húmedos y con sal sobre la calzada. En la zona de la curva del lago persisten las deformaciones del pavimento, por lo que se recomienda reducir la velocidad y extremar la atención.

La situación se vuelve más compleja sobre diferentes sectores de la Ruta Nacional 40. Entre el límite con Santa Cruz y Río Mayo, y desde esa localidad hasta el empalme con la Ruta 26, la calzada permanece mojada por la lluvia y las banquinas se encuentran inestables y con barro. Además, se registran viento, lloviznas y neblina.

Desde el empalme de la Ruta 26 hasta Gobernador Costa continúan los sectores con barro y nieve sobre las banquinas. Entre Facundo y Tamariscos existen deformaciones de la calzada y permanece habilitado un desvío de ripio húmedo, donde se solicita circular con extrema precaución y a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora.

Entre Gobernador Costa y Tecka, la calzada también está mojada por la lluvia y las banquinas presentan barro y nieve en algunos sectores. A esto se suman deformaciones y baches desde La Paulina hacia Gobernador Costa, además de viento, lloviznas y neblina.

Las condiciones adversas continúan hacia la cordillera. Entre Tecka y el empalme con la Ruta Nacional 259, la Ruta 40 presenta la calzada húmeda y mojada por la lluvia, banquinas inestables con barro y presencia de neblina. Equipos de Vialidad Nacional trabajan distribuyendo sal.

Desde el empalme con la Ruta 259 hasta el acceso a Cholila, la situación requiere especial atención debido a la presencia de agua sobre la calzada. También se registran sectores con deformaciones entre Leleque y arroyo Madera, mientras continúa lloviendo y la neblina reduce la visibilidad.

Entre el acceso a Cholila y El Bolsón también hay sectores con agua sobre la ruta y deformaciones en la calzada. La lluvia y la neblina acompañan el recorrido y los equipos viales realizan tareas de mantenimiento y riego con solución salina.

La Ruta Nacional 259 presenta condiciones similares. Entre el empalme con la Ruta 40 y Esquel, la calzada se encuentra mojada y con agua en algunos sectores, mientras continúa lloviendo.

Desde Esquel hasta Trevelin, además de la presencia de agua sobre la calzada, las banquinas se encuentran húmedas y con barro. En este tramo también se reportan viento, lluvia y neblina.

El camino desde Trevelin hasta el límite con Chile permanece habilitado, aunque la calzada de ripio presenta sectores con barro y las banquinas se encuentran en condiciones similares. Maquinaria de Vialidad Nacional trabaja sobre el recorrido, donde la lluvia y la neblina obligan a circular con precaución.

La Ruta Nacional 260, que conecta con el límite internacional, también permanece habilitada. La calzada presenta barro en algunos sectores y existen obras entre los kilómetros 59 y 82.

En este corredor se solicita especial precaución entre Lago Blanco y Paso Huemules debido a las deformaciones de la calzada. La lluvia, el viento y la neblina complican las condiciones de circulación y equipos viales continúan realizando tareas de mantenimiento.

Por su parte, la Ruta 1S40 también presenta sectores afectados por las condiciones meteorológicas. Entre el límite con Río Negro y El Maitén hay barro, lloviznas y neblina, mientras desde El Maitén hasta el empalme con la Ruta Provincial 70 la calzada permanece mojada por la lluvia.

El último tramo, entre el empalme con la Ruta 70 y la Ruta Nacional 40, también registra barro, lloviznas y neblina, además de la presencia de animales sueltos.

La Ruta Nacional 25 permanece habilitada en todo su recorrido, aunque presenta diferentes dificultades. Entre Las Plumas y Los Altares existe un desvío de ripio con barro entre los kilómetros 259 y 261, mientras desde Los Altares hasta Paso de Indios hay sectores con deformaciones y banquinas con barro.

Entre Paso de Indios y Tecka, la calzada se encuentra húmeda y mojada por la lluvia, con deformaciones en algunos sectores y banquinas inestables donde todavía permanece nieve y barro.

Ante este panorama, Vialidad Nacional mantiene equipos trabajando sobre diferentes rutas y distribuyendo sal para mejorar las condiciones de circulación.

Aunque todos los corredores permanecen habilitados, se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar, reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas, aumentar la distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial.

La lluvia, el barro, la presencia de agua sobre la calzada y la neblina pueden modificar rápidamente las condiciones de circulación, especialmente en la zona cordillerana, el centro y el sudoeste de Chubut.