Rutas de Chubut habilitadas, pero con lluvia, barro y viento

Las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Chubut se encuentran habilitadas este martes 7 de julio, aunque las condiciones meteorológicas y el estado de las calzadas obligan a circular con precaución, especialmente en los sectores de la cordillera y en algunos tramos de la Ruta Nacional 40.

Según el parte actualizado a las 8:00 horas, se registran lluvias y lloviznas en distintos puntos de la provincia, calzadas húmedas o mojadas, banquinas con barro, presencia de animales sueltos y viento. Equipos de Vialidad Nacional trabajan en diferentes sectores y realizan tareas de mantenimiento y distribución de sal.

En la Ruta Nacional 3, los tramos comprendidos entre Arroyo Verde, Puerto Madryn, Trelew, Garayalde y Comodoro Rivadavia permanecen habilitados. Entre Garayalde y Comodoro, la calzada se encuentra húmeda por el riego con sal en algunos sectores y las banquinas presentan barro e inestabilidad.

Desde Comodoro Rivadavia hacia el límite con Santa Cruz también se puede circular, aunque se mantiene el desvío por obras en Ramón Santos y se advierte sobre deformaciones en sectores de la calzada, viento y animales sueltos.

La Ruta Nacional 26, entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, está habilitada, con sectores húmedos por la distribución de sal, banquinas inestables y con barro, además de viento y presencia de animales sueltos.

Entre Sarmiento y el empalme con la Ruta Nacional 40 también se recomienda circular con precaución debido a deformaciones en la zona de la Curva del Lago y banquinas inestables.

Las condiciones más complicadas se registran en el oeste provincial

En distintos sectores de las rutas 25, 40 y 259 las lluvias generan calzadas mojadas, acumulación de agua y barro en las banquinas.

Sobre la Ruta Nacional 25, entre Paso de Indios y Tecka, se registran lluvia, neblina, agua sobre algunos sectores de la calzada y banquinas inestables.

Uno de los puntos que requiere mayor atención se encuentra en la Ruta Nacional 40, entre el empalme con la Ruta 26 y Gobernador Costa.

En ese sector se registran calzada húmeda, barro, deformaciones, heladas y lloviznas. Además, el desvío de ripio ubicado entre Facundo y Tamariscos presenta barro, por lo que se solicita transitar con extrema precaución, respetar la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y seguir la señalización existente.

Entre Gobernador Costa y Tecka también se reportan lluvia, lloviznas, niebla, barro, agua en las banquinas, baches y deformaciones de la calzada.

Las condiciones continúan siendo adversas desde Tecka hacia Esquel, Cholila y El Bolsón, donde las rutas presentan calzadas mojadas por lluvia, agua acumulada en sectores y banquinas con barro.

Las rutas 259, entre Esquel y Trevelin y hacia el límite con Chile, también permanecen habilitadas, aunque se registran lluvias y sectores con barro.

Ante este panorama, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, respetar la señalización y las indicaciones del personal vial, evitar maniobras bruscas y consultar nuevamente el estado de las rutas antes de iniciar un viaje, debido a que las condiciones pueden modificarse durante el transcurso de la jornada.