Facundo Jones Huala fue trasladado este lunes a la Unidad Penal N°14 de Esquel, donde continuará cumpliendo prisión preventiva mientras es investigado por su presunta vinculación con hechos de violencia atribuidos a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Tras una intimación judicial, trasladaron a Jones Huala a la cárcel de Esquel

El traslado se concretó luego de que la Justicia Federal intimara al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para que cumpliera la orden dictada un mes atrás y brindara información, en un plazo de 12 horas, sobre las gestiones realizadas.

Según informó la Gremial de Abogados, el cambio de establecimiento penitenciario permitirá que Jones Huala permanezca más cerca de sus familiares.

Actualmente, se lo investiga por su presunta participación en hechos violentos y ataques vinculados a la RAM en el sur del país.

Jones Huala había sido detenido en 2023 en El Bolsón y extraditado nuevamente a Chile para completar una condena por el incendio de una propiedad privada y la portación ilegal de un arma de fuego. En agosto de 2024 fue expulsado del país vecino.

Ahora permanecerá alojado en la Unidad Penal N°14 de Esquel, un establecimiento federal de mediana seguridad que cuenta con seis pabellones, espacios educativos y talleres laborales para los internos.