Inspeccionan las casas de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

La Justicia realiza este lunes inspecciones oculares en domicilios vinculados a Jesica Cirio y Martín Insaurralde, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los procedimientos se llevan adelante en una vivienda ubicada sobre la calle Ortega y Gasset al 1600, en el barrio porteño de Palermo, y en una propiedad del country Fincas San Vicente.

El objetivo de las medidas es determinar si un video viralizado en las últimas semanas, en el que aparecen fajos de dólares, fue grabado en alguno de los inmuebles investigados.

Según trascendió, durante los allanamientos realizados anteriormente surgieron diferencias entre los testimonios de las personas que participaron como testigos de los procedimientos.

Tres de los testigos señalaron que el vestidor de la vivienda ubicada en San Vicente no tendría similitudes con el ambiente que aparece en las imágenes difundidas. Sin embargo, una cuarta testigo sostuvo que el video habría sido grabado en el domicilio de Palermo.

Ante estas versiones, los investigadores buscan ahora realizar una comparación detallada de los espacios, la distribución de las viviendas y otros elementos que permitan establecer dónde fueron registradas las imágenes.

Las inspecciones forman parte de las medidas de prueba impulsadas en la investigación patrimonial que involucra al exintendente de Lomas de Zamora y a la conductora.

En paralelo, se espera que este martes especialistas de Gendarmería Nacional comiencen a realizar las pericias sobre el teléfono celular de Cirio, dispositivo que fue entregado días atrás y que podría aportar nuevos elementos para el avance de la causa.