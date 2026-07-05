“Muy bien, Paraguay. El equipo africano, flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”, escribió la funcionaria en X.

La vicegobernadora de Mendoza llamó a la selección de Francia "equipo africano" y criticó a Mbappé

Minutos después de que finalizara el tenso encuentro por octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay, donde el combinado galo se quedó con el triunfo con un gol de Kylian Mbappé de penal, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, publicó un controvertido mensaje en sus redes sociales.

Luego de felicitar al conjunto sudamericano, la funcionaria provincial prosiguió. “El equipo africano, flojo de modales”, escribió en alusión a la selección europea.

“No lo aguanto a Mbappé”, agregó la dirigente mendocina en su cuenta personal de X poco después de las 20 de este sábado.

Los comentarios de Casado, sobre todo respecto de cómo se refirió al conjunto dirigido por Didier Deschamps, generaron controversia en las redes.

Casado es una dirigente identificada con la derecha y con las ideas liberales. Después de abandonar Pro, forma parte del espacio político que gobierna Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo. De acuerdo a los medios mendocinos, la vicegobernadora suele realizar en las redes sociales intervenciones sarcásticas y frecuentemente polémicas.

Días atrás, previo al encuentro que disputaron este sábado Paraguay y Francia, una expresión similar sobre el combinado galo había utilizado el histórico exarquero paraguayo José Luis Chilavert.

A través de su cuenta de X, el exjugador le respondió directamente al exdelantero francés Christophe Dugarry, quien había menospreciado a la Albirroja, con la siguiente frase: “Christophe, tienes razón. En el Mundial del 98 enfrentamos a los franceses y ahora Paraguay enfrentará a una selección de África”.

Inmediatamente, su comentario fue calificado de racista y discriminatorio por numerosos usuarios de redes sociales y medios de comunicación internacionales como el diario francés L’Équipe.