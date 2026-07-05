Es accionista de la marca de ligas para el cabello que usa dentro y fuera de la cancha, y hasta lanzó una colección inspirada en su estilo.

Haaland convirtió el detalle más distintivo de su look en un exitoso negocio

Erling Braut Haaland es la figura indiscutida de la selección noruega. Uno de sus rasgos distintivos, por fuera de lo deportivo, es su cabello recogido y atado con unas gomitas de colores. Al también delantero del Manchester City le gustaron tanto que en 2023 terminó convirtiéndose en accionista de la marca. Al año siguiente la firma facturó un 10%.

En el 2025 las gomitas llegaron a Asia y el negocio se fue para arriba con la simple venta de un kit de 8 gomitas con los colores que usa Haaland a 28 euros (47 mil pesos). El dato es que ahora, en Mundial 2026 creció tanto la demanda que la fábrica se quedó sin stock.

Lo cierto es que en el fútbol actual ya no alcanza con brillar dentro de la cancha. Las grandes estrellas también construyen una identidad fuera del deporte y se acaba de demostrar que incluso el detalle más pequeño de su imagen puede convertirse en una oportunidad de negocio.

Esa colita rubia, que ya forma parte de su sello personal, dejó de ser simplemente un detalle estético para transformarse en una estrategia de branding.

La marca decidió ir un paso más allá y presentó una colección especial inspirada en Haaland. La línea reúne diferentes modelos de gomitas de pelo que reflejan el estilo del futbolista, demostrando cómo un accesorio cotidiano puede adquirir un enorme valor cuando está asociado a una figura con alcance global.

Lejos de limitarse a prestar su imagen, Haaland participa como accionista de la empresa, convirtiendo este proyecto en una nueva fuente de ingresos que complementa su exitosa carrera deportiva.

El caso de Haaland refleja una tendencia cada vez más fuerte entre las grandes celebridades: convertir aquellos elementos que las hacen inmediatamente reconocibles en marcas con identidad propia.