Por qué Lisandro Martínez hace terapia de pareja

La revelación sorprendió porque llegó en pleno clima mundialista, mientras las familias de los jugadores acompañan al plantel en Estados Unidos. En ese contexto, Muriel "Muri" López Benítez participó de un encuentro de prensa y habló sobre la intimidad de su relación con el futbolista del Manchester United, con quien está desde la adolescencia.

El punto más llamativo apareció cuando le preguntaron cuál era el "secreto" para sostener una historia de tantos años, atravesada por mudanzas, exigencias deportivas y una vida marcada por la exposición. La respuesta no fue una frase romántica ni una fórmula armada, sino una decisión concreta que ambos incorporaron a su dinámica de pareja.

"Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. La verdad que el secreto está en la terapia de pareja", expresó Muri López Benítez, y dejó en claro que ese espacio no nació como consecuencia de una ruptura ni de una pelea fuerte. Su explicación apuntó a naturalizar una herramienta que muchas veces todavía se asocia únicamente con momentos límite.

Para evitar malas interpretaciones, la influencer aclaró rápidamente cuál fue el verdadero motivo por el que empezaron. "No lo hacemos porque hayamos tenido problemas o cuestiones así, sino que nosotros individualmente estamos a favor de la terapia", aseguró, marcando que la decisión responde más a una búsqueda personal y conjunta que a una urgencia sentimental.

Luego, Muri López Benítez profundizó en cómo utilizan ese espacio junto a Lisandro Martínez. "Hacemos terapia y es un espacio que usamos para conectar y quizás ver si hay diferencias. Pero la idea es nunca llegar al conflicto y siempre tener las herramientas, poder comprender desde qué lado habla uno y desde dónde lograr una mayor conexión", detalló.

La confesión mostró una faceta más íntima de una de las parejas vinculadas a la Scaloneta. Mientras Lisandro Martínez transita la exigencia del Mundial y Muri acompaña desde Estados Unidos junto a su hija Aurora, ambos apuestan a sostener el vínculo desde la prevención, el diálogo y la construcción diaria, antes de que las diferencias se conviertan en crisis.