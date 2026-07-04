El Torneo Argentino de Selecciones Adultos culminó este sábado en Comodoro Rivadavia con la consagración de FeMeBal en ambas ramas. Chubut festejó un histórico tercer puesto en la categoría femenina, repitiendo el logro alcanzado en 2019, mientras que Córdoba completó el podio masculino. La jornada finalizó con la ceremonia de premiación, la distinción al equipo ideal y un emotivo reconocimiento a Cinthia Aguilar y Brian Cerda por su trayectoria con la camiseta provincial.

FeMeBal dominó el Argentino y Chubut volvió al podio en un gran cierre del Argentino de Selecciones

Después de seis jornadas de competencia, el Torneo Argentino de Selecciones Adultos bajó el telón en Comodoro Rivadavia con un balance altamente positivo, tanto por el nivel deportivo como por la respuesta del público que acompañó cada jornada.

En las finales disputadas este sábado, FeMeBal ratificó su poderío nacional al quedarse con los títulos en ambas ramas. En la definición femenina superó a Córdoba por 33-21, mientras que en la final masculina derrotó con autoridad a Atlántica por 41-19.

Por su parte, Chubut tuvo una destacada actuación en la rama femenina al quedarse con el tercer puesto tras vencer a Atlántica por 29-26 en tiempo suplementario, resultado que le permitió volver a un podio nacional después de la histórica medalla conseguida en 2019. En varones, el tercer lugar quedó en manos de Córdoba, que superó a Chubut por 27-18.

De esta manera, el podio del certamen quedó conformado con FeMeBal como campeón, Córdoba como subcampeón y Chubut en el tercer lugar en la rama femenina. En la competencia masculina, FeMeBal se consagró campeón, Atlántica obtuvo el subcampeonato y Córdoba completó el podio.

Finalizados los encuentros, se desarrolló la ceremonia de premiación con la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el concejal Marcos Panquilto; el director general de Deportes, Martín Gurisich; Gabriel Raffo, en representación de la Confederación Argentina de Handball; Carlos Portas y Rodrigo Cosigani, por la Federación Chubutense de Balonmano; y el presidente de la Federación Cordobesa de Balonmano.

Durante el acto también se distinguió al equipo ideal del campeonato, del que formaron parte los jugadores comodorenses Lucía Martínez y Tomás Di Lorenzo, ambos reconocidos por el gran torneo realizado representando a las selecciones de Chubut.

RECONOCIMIENTO PARA DOS REFERENTES DE CHUBUT

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió con el homenaje a Cinthia Aguilar y Brian “Foca” Cerda, quienes disputaron su último Torneo Argentino con la camiseta de la selección de Chubut.

Ambos recibieron un reconocimiento por su extensa trayectoria representando a la Federación Chubutense de Balonmano, poniendo fin a un ciclo marcado por el compromiso, la entrega y el sentido de pertenencia hacia los colores de la provincia.

Así concluyó una nueva edición del Torneo Argentino de Selecciones Adultos en Comodoro Rivadavia, que reunió a los mejores exponentes del handball nacional y dejó como saldo el dominio de FeMeBal, el regreso de Chubut al podio femenino y la despedida de dos jugadores que dejaron una huella imborrable en el handball chubutense.