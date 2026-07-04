Hubo allanamientos simultáneos y las actuaciones se encuentran en una fase preliminar de acopio de información.

Investigan presunta red de explotación de menores en Costa y San Martín

El Ministerio Público Fiscal coordinó la ejecución de siete allanamientos de manera simultánea en las localidades de Gobernador Costa y José de San Martín.

Los operativos tuvieron como propósito recolectar documentación, dispositivos y elementos de prueba que permitan corroborar o descartar la existencia de una presunta red de corrupción y explotación sexual de niñas.

Para dinamizar las diligencias procesales, el procurador de Fiscalía, Ismael Cerda, se trasladó hasta Gobernador Costa con el fin de supervisar los procedimientos solicitados por su área, los cuales contaron con el aval y la autorización de un juez penal de la jurisdicción.

La hipótesis de la investigación penal se enfoca en el comportamiento de varios hombres adultos de la región. De acuerdo con los indicios preliminares, estas personas presuntamente suministraban sumas de dinero, teléfonos celulares y víveres a menores de edad que se encuentran en un contexto de extrema fragilidad social.

El requerimiento judicial puesto en marcha pone el foco en los siguientes agravantes:

-La condición de extrema vulnerabilidad en la que se hallan las niñas damnificadas.

-La omisión de los deberes de protección y cuidado efectivo por parte de quienes ejercen la tutoría legal de las menores.

-La violación flagrante de una medida perimetral de prohibición de acercamiento previamente dispuesta.

-La existencia de diversos informes técnicos que alertan sobre la presencia de indicadores indirectos de victimización en las niñas.

Desde los organismos judiciales intervinientes aclararon que las actuaciones se encuentran en una fase preliminar de acopio de información, por lo que hasta el momento no se han formulado imputaciones formales contra ninguna persona.