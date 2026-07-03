Dos vehículos protagonizaron un accidente de tránsito este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del ingreso al barrio Próspero Palazzo. El siniestro no dejó personas heridas, aunque una de las conductoras fue infraccionada por circular sin la documentación obligatoria.

Choque en el acceso a Palazzo: conductora fue infraccionada por manejar sin licencia

El hecho ocurrió alrededor de las 8:10, cuando, por causas que se investigan, colisionaron una Fiat Strada, conducida por una mujer de 55 años, y un Chevrolet Corsa, al mando de un joven de 22 años.

Personal de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo acudió al lugar y constató que el impacto ocasionó únicamente daños materiales en ambos vehículos, sin que fuera necesaria la asistencia médica para los ocupantes.

Posteriormente, inspectores de Tránsito Municipal realizaron el control de la documentación de los conductores. Durante la inspección, detectaron que la mujer que conducía la camioneta no contaba con licencia de conducir, por lo que se le labró la correspondiente acta de infracción.

Desde la Policía informaron que, pese a la irregularidad detectada, no fue necesario secuestrar ninguno de los vehículos y el procedimiento concluyó sin mayores inconvenientes.

El tránsito en el sector se normalizó minutos después de finalizadas las actuaciones.