La víctima denunció que fue engañada por una pareja que habría utilizado una modalidad similar en otros casos.

Se hicieron pasar por pastores y estafaron a un adulto mayor

Una investigación por una presunta estafa y hurto a un adulto mayor de El Maitén derivó en un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Fonavi de El Bolsón.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó $500.000 en efectivo y secuestró otros elementos que podrían estar vinculados con el hecho.

La causa comenzó a partir de una denuncia realizada por la víctima, luego de un episodio ocurrido durante la mañana del viernes. A partir de las tareas desarrolladas por la División Policial de Investigaciones (DPI) Comarca Andina, con intervención del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, los investigadores lograron identificar un domicilio en El Bolsón.

Con la orden judicial correspondiente, se realizó el allanamiento en la vivienda. Allí fueron identificadas las personas que se encontraban en el lugar y se llevó adelante un registro de las instalaciones.

Como resultado del procedimiento, se recuperó una suma de $500.000 en efectivo, que había sido denunciada como sustraída. También fueron secuestrados otros elementos considerados de interés para la investigación.

Durante el operativo, además, se constató la presencia de una camioneta Chevrolet S10 gris, vehículo que, de acuerdo con las primeras actuaciones, habría sido utilizado durante la comisión del hecho.

LA MODALIDAD INVESTIGADA

Según información aportada por fuentes vinculadas a la investigación, los presuntos autores serían una pareja que ya tendría antecedentes en la provincia del Chubut por hechos bajo una modalidad similar.

La maniobra investigada consistiría en presentarse ante personas mayores haciéndose pasar por pastores evangélicos, con el objetivo de generar un vínculo de confianza y posteriormente acceder a dinero u otros bienes de las víctimas.

De acuerdo con los investigadores, la modalidad también habría incluido el traslado de adultos mayores hasta bancos o entidades financieras para gestionar préstamos y obtener dinero.

La causa busca ahora determinar si la pareja estaría vinculada con otros hechos registrados bajo un mecanismo similar y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Noticias del Bolsón y Ahora Comarca