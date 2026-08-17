El ataque de dos motoqueros volvió a poner en alerta a las familias del sector que reclaman mayor seguridad y advierten sobre otros episodios registrados en la zona.

El tiroteo en las 1311 acentuó el temor de los vecinos

La balacera que durante la noche del domingo tuvo como escenario una vivienda de inmediaciones de Mariano Rodríguez y Teniente Vázquez, en el barrio Isidro Quiroga, generó momentos de fuerte tensión entre los vecinos.

Las detonaciones se escucharon con claridad desde las casas cercanas y dejaron preocupación, especialmente entre las familias que viven a pocos metros del lugar. Según trascendió, dos motoqueros atacaron, alrededor de las 20:50, una vivienda en la que posteriormente personal de la Seccional Quinta halló vainas servidas sobre el suelo, e impactos en un rodado VW Bora que allí estaba estacionado.

De acuerdo a la entrevista realizada a la víctima, dos sujetos aparecieron a bordo de una motocicleta por calle Teniente Vázquez disparando contra el rodado y la vivienda y luego escaparon por Mariano Rodríguez, en dirección oeste.

También trascendió que en esa vivienda habría residido Nadir Adriel “Ñoqui” Vera (30), actualmente detenido por el doble homicidio de Rodrigo Nieves (25) y Agustina Asencio (24), ocurrido el 22 de abril.

Para los vecinos, el episodio se suma a una situación que viene generando inquietud desde hace tiempo. No es la primera vez que ocurren hechos de estas características en esa vivienda y recuerdan además antiguos intentos de usurpación y otros episodios de violencia e inseguridad registrados en el sector.

El ruido de los disparos generó miedo y alteró a las familias, incluidos los niños, que quedaron asustados después de escuchar las detonaciones.