El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en Pasaje Tinogasta, kilómetro 8.

Vecinos retuvieron a un hombre que habría intentado robar en un comercio

Un hombre fue retenido por vecinos durante la madrugada de este lunes, luego de que presuntamente intentara ingresar a un comercio con intenciones de sustraer elementos, en el barrio Comipa de Km 8.

El episodio se registró alrededor de la 1:50, sobre Pasaje Tinogasta, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre una aprehensión civil que se estaba llevando adelante en el lugar.

Al arribar los efectivos de la Comisaría de Kilómetro 8, observaron a varias personas sujetando en el suelo a un hombre, a quien señalaban como el presunto autor del intento de robo en el local comercial.

Los uniformados procedieron a tomar el control de la situación, sujetaron al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia policial. Allí fue identificado como Pedro Emanuel G.

La intervención policial permitió poner fin a la retención realizada por los vecinos, mientras se dio intervención a las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.