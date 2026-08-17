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Vecinos retuvieron a un hombre que habría intentado robar en un comercio

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en Pasaje Tinogasta, kilómetro 8.

Un hombre fue retenido por vecinos durante la madrugada de este lunes, luego de que presuntamente intentara ingresar a un comercio con intenciones de sustraer elementos, en el barrio Comipa de Km 8.

El episodio se registró alrededor de la 1:50, sobre Pasaje Tinogasta, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Policía sobre una aprehensión civil que se estaba llevando adelante en el lugar.

Al arribar los efectivos de la Comisaría de Kilómetro 8, observaron a varias personas sujetando en el suelo a un hombre, a quien señalaban como el presunto autor del intento de robo en el local comercial.

Los uniformados procedieron a tomar el control de la situación, sujetaron al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia policial. Allí fue identificado como Pedro Emanuel G.

La intervención policial permitió poner fin a la retención realizada por los vecinos, mientras se dio intervención a las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

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