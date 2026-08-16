El incendio se produjo alrededor de las 3:30 sobre calle Benito Pérez Galdós, detrás del playón del barrio Restinga Alí. La camioneta estaba estacionada en la vía pública y sufrió importantes daños. Su propietario dijo desconocer qué provocó el fuego.

Una Hilux quedó envuelta en llamas durante la madrugada en Km 8

Una Toyota Hilux blanca terminó con importantes daños materiales tras incendiarse durante la madrugada de este domingo en el sector de Km 8, en Comodoro Rivadavia.

El episodio ocurrió cerca de las 3:30 sobre calle Benito Pérez Galdós, detrás del playón de Restinga Alí. Un llamado alertó a la Policía sobre un vehículo que se encontraba en llamas y personal de la Comisaría de Km 8 se dirigió hasta el lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron la camioneta estacionada en la vía pública y afectada por el fuego. Poco después arribó una dotación de Bomberos, que trabajó para controlar las llamas y logró extinguirlas por completo.

El incendio provocó daños materiales en la Toyota Hilux y el episodio quedó bajo actuaciones para determinar las circunstancias en las que comenzó el fuego.

Según informó la Policía, el propietario manifestó desconocer qué pudo haber provocado el incendio o quién podría haberlo ocasionado. También señaló que durante este domingo radicaría la correspondiente denuncia penal para que se avance en la investigación del hecho.

Hasta el momento, las actuaciones apuntan a establecer el origen del incendio.