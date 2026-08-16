Un jubilado de 73 años fue demorado en un supermercado de San Pedro de Jujuy tras intentar salir con alimentos ocultos entre sus prendas. Al conocer su situación, el gerente optó por no radicar la denuncia.

Jubilado hurtó comida, fue detenido y el gerente del supermercado decidió no denunciarlo

Un hombre de 73 años fue demorado por la Policía en San Pedro de Jujuy luego de ser sorprendido cuando intentaba retirarse de un supermercado con bandejas de carne y otros alimentos ocultos entre sus prendas.

Durante la intervención, el jubilado habría explicado que no tenía dinero para comer. Entre lágrimas, se disculpó ante los efectivos y les dijo: “Perdón, hijo, no tenía para comer”.

El gerente del supermercado fue convocado posteriormente para realizar la denuncia correspondiente. Sin embargo, tras conocer la situación del hombre, decidió no radicarla y únicamente le pidió que se retirara del establecimiento.

El episodio puso nuevamente en escena las dificultades económicas que atraviesan muchos adultos mayores frente a la realidad actual.