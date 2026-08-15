Se escondió debajo de una mesa; murieron sus hermanas y sus padres.

La trágica historia de la trilliza colombiana que sobrevivió al terremoto

Cuatro días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, siguen apareciendo nuevos relatos de dolor, mientras los rescatistas continúan buscando señales de vida bajo los escombros.

En Cali, una de las ciudades más afectadas, de una familia de cinco integrantes solo sobrevivió una hija: Ana María Saavedra, una trilliza que sobrevivió el derrumbe de su departamento al refugiarse debajo de una mesa de madera. Los vecinos oyeron sus gritos y la rescataron poco después del colapso del edificio de cuatro pisos donde vivía.

Sus dos hermanas, Isabela y Sofía, quedaron atrapadas bajo una escalera y murieron en el derrumbe. Las tres, de 23 años de edad, eran inseparables y acababan de regresar de un viaje a Europa. Habían estudiado marketing juntas en la universidad y trabajaban en el mismo sector en la ciudad.

Los padres, Jairo Hernán Saavedra de 63 años y Victoria Caycedo de 61, también fallecieron en la tragedia: los rescatistas los encontraron abrazados en el dormitorio.

Ana María fue rescatada y trasladada a una clínica, donde fue operada por una fractura de pelvis y está recuperándose. Familiares afirmaron que está consciente y lúcida, pero limita las redes sociales y cuenta con apoyo psicológico.

“Eran superalegres, personas muy felices. Les gustaba compartir mucho en familia, les gustaba mucho la música y la salsa”, relató a la AFP Carlos Augusto Saavedra, primo de las jóvenes.

“Tenían discos, hacían sus reuniones con amigos, se reunían a escuchar música, convites con amigos, encuentros caseros, chéveres de tertulia”, agrega.

En redes sociales, amigos de la familia Saavedra Caycedo que colaboraron en la búsqueda también lamentaron la pérdida.