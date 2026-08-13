Gonzalo Galván había sido reportado como desaparecido luego de que no pudieran contactarlo tras el devastador sismo. Finalmente se supo que se encuentra bien y que vive lejos de las zonas más afectadas.

Hallaron con vida al psicólogo de Las Heras que era buscado tras el terremoto

Terminó la angustia por Gonzalo Galván, el psicólogo argentino cuyo paradero había generado preocupación después del fuerte terremoto que golpeó a Colombia. En las últimas horas se confirmó que está con vida, en buen estado y lejos del epicentro de la catástrofe.

La búsqueda se había iniciado a partir de una confusión. Una persona que conocía a Galván intentó comunicarse con él a través de Facebook después de conocer la magnitud del terremoto y, al no obtener respuesta, alertó a familiares y medios de comunicación.

La noticia comenzó a circular rápidamente tanto en Argentina como en Colombia, hasta que finalmente el propio psicólogo se enteró de que lo estaban buscando.

“Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en los periódicos de Argentina y de Colombia”, contó Galván en diálogo con LU12 AM680.

“Es un shock y también un calorcito al alma”

El argentino explicó que tanto él como su hija se encuentran bien y que no viven en la región golpeada con mayor intensidad por el terremoto.

Sí percibió una réplica, aunque aseguró que fue leve y que el movimiento en el edificio se extendió durante algunos segundos.

Galván señaló que las consecuencias más graves del terremoto se registran en zonas como Pereira, Cali, Chocó y Quibdó.

Su madre, María Victoria Patrignani, también contó que al enterarse del terremoto intentó comunicarse inmediatamente con su hijo para conocer su situación y pudo confirmar que estaba fuera de peligro.

Una búsqueda que se multiplicó rápidamente

Según explicó el propio Galván, todo comenzó cuando alguien intentó ubicarlo mediante una cuenta de Facebook que utiliza principalmente por cuestiones laborales.

Al no recibir respuesta, esa persona dio la alerta y la información comenzó a reproducirse.

La preocupación llegó incluso hasta un familiar que había ejercido funciones consulares en Colombia y que también inició gestiones para conocer su paradero.

Ante la repercusión que alcanzó el caso, Galván agradeció especialmente las muestras de preocupación provenientes de Santa Cruz, provincia en la que trabajó durante años.

“Es un shock y también es un calorcito al alma; yo nunca olvido Santa Cruz”, expresó.

El psicólogo recordó su trabajo con pacientes y con la universidad y envió un saludo especial a la comunidad de Las Heras.

De esta manera, una búsqueda que había generado preocupación en medio de la tragedia que atraviesa Colombia terminó con la mejor noticia: Gonzalo Galván está a salvo y nunca estuvo desaparecido en la zona del desastre.