El Tordillo: trabajador sufre grave traumatismo de cráneo tras un accidente

El operario fue impactado en el rostro y la cabeza por una pieza de equipamiento y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Un trabajador petrolero sufrió un grave accidente laboral este miércoles por la tarde en el yacimiento El Tordillo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional.

Según información confirmada por Crónica, el operario, identificado como H. C., resultó con lesiones de consideración en el rostro y la cabeza luego de ser alcanzado por una pieza de equipamiento mientras se encontraba en el campo de operaciones.

De acuerdo con el reporte del puesto policial del Hospital Regional, el incidente se produjo cuando habría explotado una válvula de petróleo, cuyo desprendimiento impactó directamente contra el rostro del trabajador. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente son materia de investigación.

Tras el hecho, el operario recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue trasladado al nosocomio local en una ambulancia de la empresa EMEC.

El trabajador ingresó a la guardia de emergencias alrededor de las 18:40. Allí fue asistido por profesionales médicos, quienes constataron un politraumatismo de cráneo y una herida en la zona del labio.

Anoche, H. C. permanecía internado en el Hospital Regional, donde continuaba recibiendo atención médica y era evaluado para determinar la evolución de su cuadro clínico.