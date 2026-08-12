El Municipio impulsa nuevos espacios de formación artística

La iniciativa se lleva adelante a través del trabajo articulado entre las secretarías de Desarrollo Humano y Familia y Cultura, con el objetivo de ampliar la oferta de actividades en los distintos centros de promoción barrial de nuestra ciudad. En la ocasión, estuvo presente el titular de la cartera social, Ángel Rivas, quien destacó que “la idea es dotar a los espacios con la mayor cantidad de propuestas posible”.

En este contexto, valoró especialmente que esta primera experiencia pueda desarrollarse en Zona Norte, con la posibilidad de replicarla posteriormente en los restantes CPBs de Comodoro Rivadavia, al tiempo que explicó que “la elección de la trompeta responde a la intención de incorporar propuestas diferentes y con nuevas posibilidades para los vecinos”.

El funcionario acotó que “es una alternativa que tiene mucha salida laboral y está muy vinculada con la murga; la trompeta es una herramienta de trabajo y genera oportunidades”, sostuvo el funcionario, quien, a su vez, resaltó la importancia de contar con referentes locales para llevar adelante la propuesta.

Rivas también anticipó que esta propuesta será ampliada con nuevos instrumentos, al afirmar que “la convocatoria superó las expectativas y seguramente en el corto plazo sumaremos talleres con otros instrumentos, como guitarra, bajo y percusión”.

Finalmente, invitó a los vecinos a sumarse a estas iniciativas y aseguró que desde la cartera de Desarrollo Humano continuarán trabajando junto a las distintas secretarías y entes municipales para generar nuevas oportunidades de formación y participación para la comunidad.