¿Podría registrarse un devastador terremoto en Chile o Argentina?

Con lo de Colombia y Venezuela en poco más de un mes, se vuelve a poner la mitrada en otros países.

Con diferencia de poco más de un mes, Venezuela y Colombia sufrieron fuertes terremotos que dejaron un trágico y desolador panorama. Centenares de muertos, heridos y desaparecidos entre los escombros. La sucesión de los fenómenos generó la preocupación de diversos expertos que hablaron sobre la posibilidad de que un sismo de estas magnitudes puedan ocurrir en Argentina y Chile.

El potente terremoto de 7,4 en Colombia que se registró este lunes a la mañana afectó fuertemente a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. El evento se registró pasadas las 7:30 de la mañana y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar.

Mientras que el doble terremoto de 7,2 y 7,5 que se registró a fines de junio en Venezuela dejó más de 6 mil muertos, provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas.

Frente a este devastador panorama, profesionales comenzaron a estudiar un posible movimiento telúrico en Chile y Argentina.

En este sentido, se reveló que Argentina podría tener un sismo de tal magnitud, pero aseguran que no habría correlación con los sucesos ocurridos en los países del Caribe.

El geólogo Eduardo Malagnino, en diálogo con LN+, explicó por qué esto no se podría vincular con un eventual movimiento sísmico en Argentina.

"La Placa oceánica de Nazca (al oeste de América del Sur) se mueve en dirección a la zona continental unos 7 centímetros por año y la placa continental se mueve 1,5 centímetros en el mismo período y en dirección contraria. La placa oceánica es más densa. Cuando chocan, se mete debajo de la placa continental. Al meterse debajo, provoca un rozamiento descomunal e irregular. Se junta mucha energía elástica y se produce todo ese movimiento", explicó.

Un mes atrás en diálogo con TN, el geólogo Andrés Folguera dijo que "es muy poco probable" un terremoto similar al de Venezuela en suelo argentino.

"Lo más probable es que una falla genere un terremoto de magnitud 7 o 6.5, 7 o 7.5, y eso ya va a ser muy destructivo. Hay fallas geológicas de ese tipo en San Juan, en Mendoza, en La Rioja, en Salta", explicó.

Argentina tiene antecedentes de terremotos destructivos, como el que ocurrió en Mendoza en 1861. Devastó la ciudad y provocó miles de muertes, mientras que el terremoto de San Juan de 1944 fue uno de los episodios sísmicos más graves de la historia argentina.

Aun así, cabe destacar que el terremoto colombiano y el ocurrido en Venezuela en particular, no incrementa el peligro sísmico argentino ni permite anticipar que vaya a producirse un terremoto en el país, según la información basada en el mapa oficial del INPRES.

¿Y EN CHILE?

José Luis Tapia, el jefe del departamento de analistas de la Red Geocientífica de Chile, explicó a CNN Chile que este temblor registrado el lunes en Colombia, y que ya dejó más de 200 muertos, no impactaría en la actividad sísmica del territorio, ya que los terremotos intraplaca "son más bien deficientes en traspasar tensiones a sus alrededores".

“Si llegase a temblar en Chile en las próximas horas, sería mera coincidencia, considerando que estamos en un país en el que tiembla todos los días, con aproximadamente 25 sismos diarios de magnitud igual o superior a 2.5, y al menos un 7.0 en promedio al año”, explicó.

Respecto al fenómeno ocurrido en Colombia, dijo que una característica de estos sismos es que "liberan su energía rápidamente" y, por ello, "a pesar de ser aproximadamente 125 veces más pequeño en cuanto a magnitud, las intensidades podrían llegar a ser parecidas, del orden de VIII a IX en la escala de Mercalli", agregó.