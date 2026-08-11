El procedimiento fue realizado en el barrio Pueyrredón. También se constató que las patentes colocadas no correspondían al vehículo.

Secuestraron una Toyota SW4 con la numeración del chasis y motor adulterada

Personal de la División Sustracción Automotores y de la Planta Verificadora de Comodoro Rivadavia secuestró este lunes una camioneta Toyota SW4 que presentaba presuntas adulteraciones en sus sistemas de identificación.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13 horas en la vía pública, en el barrio Pueyrredón, en el marco de tareas preventivas y de control vehicular. Los efectivos detectaron una camioneta Toyota SW4 estacionada que exhibía un dominio colocado con aparentes signos de adulteración.

Ante esta situación, identificaron al tenedor del rodado y realizaron la correspondiente verificación física. Durante la inspección, constataron que tanto la numeración del chasis, como la del motor, presentaban signos de adulteración.

Asimismo, los investigadores determinaron que las chapas patentes colocadas en la camioneta no correspondían con ese vehículo.

Por este motivo, la unidad fue secuestrada y se iniciaron las actuaciones correspondientes por una presunta infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal Argentino, en una modalidad conocida como “vehículo gemelo”.

El rodado quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación para determinar su procedencia y establecer las circunstancias relacionadas con las presuntas adulteraciones detectadas.