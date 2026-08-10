Una conductora despistó luego de perder una rueda

El siniestro ocurrió en la rotonda que une la ruta provincial 1, la avenida José Ingenieros y el camino Morejón.

Una mujer resultó herida este lunes por la mañana tras protagonizar un fuerte despiste cuando circulaba a bordo de una Ford EcoSport por la zona norte de Comodoro Rivadavia.

El accidente se registró en la rotonda que conecta la ruta Provincial 1, la avenida José Ingenieros y el camino Mario Morejón, en inmediaciones del barrio Presidente Ortiz y el desvío hacia Próspero Palazzo.

Según las primeras informaciones, mientras la camioneta circulaba por el sector se produjo el desprendimiento de la rueda delantera izquierda. La situación provocó que la conductora perdiera el control del vehículo, que se desplazó de manera descontrolada hasta impactar contra la contención metálica ubicada al costado de la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, la automovilista sufrió lesiones y debió ser asistida en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios y agentes de Tránsito Municipal de Zona Norte.

Además, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron en el sector para ordenar la circulación vehicular y llevar adelante las actuaciones correspondientes. Las circunstancias exactas que provocaron el desprendimiento del neumático y el posterior despiste quedaron sujetas a las pericias realizadas sobre el vehículo y la calzada.