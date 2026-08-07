Chocó un auto estacionado, intentó escapar y dio 1,72 de alcohol en sangre

Una joven de 29 años fue demorada este viernes por la mañana luego de protagonizar un choque en el barrio Stella Maris, intentar darse a la fuga y arrojar un resultado de 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:54 sobre calle Eustaquio Molina al 2400, cuando una Ford Maverick impactó contra un Renault Mégane que se encontraba correctamente estacionado frente a una vivienda.

Tras la colisión, la conductora decidió abandonar el lugar sin detenerse. Sin embargo, un automovilista que presenció la maniobra salió en su persecución y logró interceptarla a pocas cuadras, impidiendo que continuara la fuga.

Minutos después, efectivos de la Comisaría Seccional Tercera llegaron al lugar para intervenir en el procedimiento y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

Personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado de 1,72 g/l, muy por encima del límite permitido. Como consecuencia, se labró el acta de infracción y se dispuso el secuestro preventivo de la camioneta, que fue trasladada al Corralón Municipal.

Por otra parte, el conductor que evitó la fuga también fue infraccionado, ya que durante el control se constató que no llevaba consigo la licencia de conducir.

A pesar de la violencia del impacto y de la maniobra de escape, no se registraron personas lesionadas.