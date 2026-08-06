Manejaba sin carnet ni seguro y chocó

No le secuestraron el vehículo por falta de grúa para su traslado. El choque involucró a tres conductores en la esquina de Gardel y Jauretche.

Alrededor de las 16:55 de este jueves, personal policial de la Seccional Tercera intervino en un siniestro vial ocurrido en la esquina de las calles Gardel y Jauretche.

Según el informe policial, al llegar al lugar los efectivos constataron que el choque involucró a tres vehículos. No se registraron personas lesionadas, pero sí importantes daños materiales.

Los vehículos implicados en la colisión fueron un Chevrolet Corsa Classic gris conducido por M. J. M., una camioneta Toyota Hilux negra guiada por G. B., y un Renault Logan al mando de I. L. C.

La comitiva policial solicitó a los conductores la documentación correspondiente para elaborar el acta de choque.

Durante el procedimiento, el personal interviniente confeccionó el Acta de Infracción N° 20187 al conductor de la Toyota Hilux, G. B., por carecer de la licencia de conducir y del seguro obligatorio para circular.

A pesar de la falta cometida, las autoridades informaron que no se pudo realizar el secuestro del vehículo debido a la falta de grúa y de espacio físico disponible en la comisaría.