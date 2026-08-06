Un pasajero realizó exhibiciones obscenas durante un viaje en colectivo

La denuncia fue realizada por una mujer de 34 años mientras el micro de larga distancia se dirigía desde Bariloche hacia Comodoro.

Un hombre de 30 años, identificado por sus iniciales F. D. N., fue detenido este jueves por la mañana en la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia, acusado de realizar exhibiciones obscenas contra una pasajera durante un viaje de larga distancia.

El episodio ocurrió alrededor de las 4:30, mientras un colectivo de la empresa VÍA TAC que cubría el recorrido entre San Carlos de Bariloche y Comodoro Rivadavia se encontraba en viaje. Según la denuncia, una mujer de 34 años alertó telefónicamente a la Comisaría Distrito Sarmiento sobre la situación, comunicación que luego fue derivada a la Comisaría Seccional Primera.

De acuerdo con el relato de la víctima, el hombre, que ocupaba el asiento contiguo al suyo, comenzó a realizar actos de exhibicionismo, tocándose los genitales e insinuándole que se acercara. Ante la situación, los choferes de la unidad intervinieron para contener el incidente, resguardar a la pasajera y mantener controlado al involucrado hasta el arribo a destino.

Cerca de las 7:00, cuando el colectivo llegó a la Terminal de Ómnibus, efectivos de la Comisaría Seccional Primera identificaron a las partes e informaron lo ocurrido a la fiscal de turno.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el sospechoso fue aprehendido por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 129 del Código Penal Argentino, que sanciona las exhibiciones obscenas. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial, mientras que la víctima fue derivada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia correspondiente.