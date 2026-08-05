Familiares de la víctima realizaron una aprehensión civil luego de advertir la presencia de dos sospechosos en una casa del barrio Las Américas. Uno de ellos escapó antes de la llegada de la Policía.

Retuvieron a un joven tras sorprenderlo dentro de una vivienda

Un joven de 19 años quedó detenido este miércoles por la mañana en el barrio Las Américas, luego de ser retenido por familiares de una víctima que lo sorprendieron, junto a otro hombre, dentro de una vivienda donde presuntamente intentaban sustraer distintos elementos.

El episodio ocurrió cerca de las 10:30 en un domicilio ubicado sobre calle 5. Personal de la Comisaría Seccional Quinta intervino tras un aviso del Centro de Monitoreo que alertaba sobre una aprehensión civil.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso reducido por los presentes. Además, constataron que presentaba lesiones visibles en el rostro.

Según el testimonio de un testigo, el joven actuaba junto a un segundo involucrado que consiguió escapar antes del arribo policial.

El detenido fue identificado como Martín Alejandro M., de 19 años, y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa para localizar al otro sospechoso y determinar las circunstancias del hecho.