Los cortes se produjeron entre marzo y julio por deudas acumuladas, en medio del fuerte incremento de las tarifas. Vecinos aseguran que las facturas se volvieron imposibles de afrontar y advierten sobre el riesgo de atravesar el invierno fueguino sin calefacción.

"Es atentar contra la vida": más de 300 familias sin gas con temperaturas de -19°C

Una delicada situación atraviesan cientos de familias de Tolhuin, Tierra del Fuego, donde al menos 310 hogares sufrieron la interrupción del suministro de gas entre marzo y julio debido a deudas con la empresa distribuidora. El problema adquiere especial gravedad en una localidad donde durante el invierno las temperaturas pueden descender hasta los 19 grados bajo cero.

Según un informe difundido por C5N, los incrementos tarifarios y la reducción de subsidios llevaron las facturas a montos difíciles de afrontar para numerosos hogares. Algunos vecinos señalaron que las boletas de gas alcanzaron aproximadamente los 170 mil pesos, mientras que las de electricidad llegaron en determinados casos hasta los 400 mil.

La falta de gas tiene un impacto particularmente crítico en esta región de la Patagonia. Además de utilizarse para cocinar y disponer de agua caliente, el servicio resulta fundamental para calefaccionar las viviendas y evitar problemas derivados de las temperaturas extremas, como el congelamiento de las cañerías.

La secretaria de Gobierno de Tolhuin, Ana Paula Cejas, cuestionó los cortes y advirtió sobre sus consecuencias. “Cortarle a las familias el servicio de gas con temperatura bajo cero es criminal, es atentar contra las vidas de las personas”, sostuvo.

Deudas millonarias y dificultades para recuperar el servicio

Una docente de la localidad relató que algunas familias encontraron serias dificultades para alcanzar acuerdos de pago que permitieran recuperar rápidamente el suministro. Según explicó, en uno de los casos se habría solicitado abonar inicialmente el 50% de una deuda de alrededor de 2,4 millones de pesos.

Ante la imposibilidad de reunir esas sumas, vecinos comenzaron a organizar distintas acciones solidarias, entre ellas ventas de comidas, para colaborar con quienes quedaron sin servicio. También se generaron redes de asistencia entre familias, que ofrecen sus viviendas para que otras personas puedan bañarse, lavar ropa o permanecer algunas horas en ambientes calefaccionados.

El problema generó además críticas luego de declaraciones oficiales que plantearon la posibilidad de reducir el consumo de gas mediante un mayor abrigo. Desde Tolhuin respondieron que las condiciones climáticas de Tierra del Fuego hacen que la calefacción resulte indispensable durante buena parte del año.

Un fallo judicial frenó el corte para dos jubilados

En paralelo, el conflicto llegó a la Justicia Federal. El Juzgado Federal de Río Grande hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Defensoría Pública Federal en favor de dos jubilados de Tolhuin y ordenó a la distribuidora abstenerse de interrumpirles el suministro mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Según la información difundida, el tribunal tuvo especialmente en cuenta la edad, la situación económica y otras circunstancias particulares de los demandantes, además de las condiciones climáticas de la localidad.

Mientras tanto, la situación de las más de 300 familias afectadas mantiene en alerta a Tolhuin, donde vecinos y autoridades locales reclaman alternativas que permitan garantizar el acceso a un servicio esencial durante los meses más fríos del año.