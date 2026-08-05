Revelan el preocupante momento que vive Mariana Nannis en España

Mientras mantiene un perfil bajo, una inesperada información sobre la vida de Mariana Nannis en España volvió a ponerla en el centro de la escena.

Aunque hace tiempo que Mariana Nannis mantiene un perfil mucho más bajo en los medios argentinos, su nombre volvió a instalarse en el centro de la escena por una información que sorprendió a todos. Esta vez, la encargada de sacar el tema a la luz fue Majo Martino, quien durante una emisión de Sálvese quien pueda (América TV) compartió una versión que recibió sobre el presente de la exesposa de Claudio Paul Caniggia en España.

La panelista explicó que la historia surgió a partir de una conversación con una persona que conoce tanto a Nannis como a Evangelina Anderson. Según contó, ese contacto le aportó detalles sobre cómo sería actualmente la vida de la mediática en Marbella.

"Ella vive en Marbella. Un amigo en común que tengo con Eva (Anderson) la conoce a Mariana y nos cuenta que está de okupa, viviendo de okupa en una casa", relató Martino al aire, dejando boquiabiertos a sus compañeros.

La versión rápidamente despertó curiosidad en el estudio, ya que hace tiempo que se conocen pocos detalles públicos sobre el día a día de Nannis en España. Sin embargo, la periodista aclaró que la información provenía de ese allegado y que, a partir de ese dato, surgió una posibilidad inesperada.

Después de recibir esa información, el equipo evaluó la posibilidad de conseguir una entrevista exclusiva con la exesposa del exfutbolista. Según contó Majo Martino, la propia persona que les acercó la versión aseguró que Mariana Nannis tenía intenciones de volver a hablar públicamente.

"Esta persona me dice: 'Mariana quiere dar una nota, quiere dar una entrevista'. Yo estaba ahí y dije, bueno, a ver. La buscamos. La llamó por teléfono delante mío y, obviamente, ingenuidad, porque dijimos: 'Bueno, sí, obviamente, vamos a tomar un café, hacemos una nota'. Cobraba mucho dinero", recordó la panelista.

El relato generó sorpresa porque, en un primer momento, parecía que la entrevista podía concretarse de manera sencilla. Sin embargo, las condiciones cambiaron rápidamente cuando apareció el aspecto económico.

Martino explicó que nunca llegaron a conocer cuál era la cifra que pretendía la mediática para brindar el reportaje. Según detalló, la conversación no avanzó hasta ese punto porque la intención de Nannis era escuchar primero una propuesta formal. "No llegó a decir el monto porque lo que quería es que yo la llamara para hacerle una oferta", precisó.

Por el momento, Mariana Nannis no hizo declaraciones públicas para confirmar o desmentir la versión sobre su presente en Marbella, ni tampoco se refirió al supuesto pedido económico para conceder una entrevista. De todos modos, los dichos de Majo Martino volvieron a instalar el nombre de la mediática en la agenda del espectáculo y alimentaron la curiosidad sobre cómo transcurre actualmente su vida lejos de la Argentina.