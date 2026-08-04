La influencer protagonizó junto al dirigente gremial un incidente en Libertador al 5400.

Quién es Candela Arizaga, la modelo que denunció a Facundo Moyano

Candela Arizaga es una modelo e influencer que cobró notoriedad pública por sus vínculos sentimentales con figuras del espectáculo, el deporte y la política.

Arizaga es oriunda de Rosario y trabaja como creadora de contenido y modelo publicitaria.

En su cuenta oficial de Instagram, Candela acumula cientos de miles de seguidores, donde comparte sesiones de fotos, viajes y su fanatismo por el club Rosario Central.

Su salto a la fama ocurrió a principios de 2024, cuando se confirmó su noviazgo con el cantante L-Gante. Durante esa relación, Arizaga lo acompañó a diversos programas de televisión y enfrentó cruces mediáticos con figuras como Wanda Nara.

A finales de ese año, Candela volvió a estar en el foco de la prensa del corazón debido a intensos rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, tras coincidir en un viaje a Londres.

En tanto, a inicios de 2026 inició su relación con el dirigente Facundo Moyano, con quien fue vista cenando en Puerto Madero.