El futbolista contestó de manera irónica, con una imagen suya alterada con inteligencia artificial.

Mauro Icardi cruzó las críticas por su físico y lanzó una respuesta con ironía: "Qué tupé"

El delantero reaccionó en redes sociales luego de los cuestionamientos por su estado físico y sus salidas nocturnas. Aunque no nombró a Wanda Nara, su publicación apareció después de que su expareja asegurara que nunca lo había visto “tan fuera de peso”.

Mauro Icardi volvió a recurrir a las redes sociales para responder a quienes cuestionaron su presente y, particularmente, su estado físico. El futbolista publicó dos imágenes para marcar la diferencia entre cómo, según él, pretenden mostrarlo sus críticos y cómo luce actualmente.

La reacción llegó luego de varios comentarios sobre las imágenes en las que se lo vio de fiesta y consumiendo alcohol junto a Eugenia “La China” Suárez, mientras atraviesa una etapa de incertidumbre respecto de su futuro futbolístico tras su salida del Galatasaray de Turquía.

Para contestar, Icardi eligió la ironía. Primero compartió una fotografía modificada con inteligencia artificial en la que aparece con sobrepeso y escribió: “Cómo quieren verte los que te critican”.

Inmediatamente después publicó una imagen real mostrando su físico y agregó: “Al que critican. Qué tupé”, en una clara respuesta a los cuestionamientos que circularon durante los últimos días.

Wanda Nara había sido lapidaria

Aunque Icardi no mencionó directamente a Wanda Nara, las publicaciones aparecieron poco después de las fuertes declaraciones de su expareja, quien cuestionó tanto sus hábitos actuales como la exposición de sus salidas nocturnas.

“Me parece un desastre verlo tomar alcohol en cada foto que sube. Ningún club que quiera tomar un jugador lo ve con buenos ojos”, sostuvo Wanda durante una entrevista televisiva.

Además, apuntó directamente contra su estado físico: “Nunca lo vi tan fuera de peso como lo veo ahora por fotos, no va con un futbolista”.

La mediática también recordó la disciplina que, según relató, Icardi mantenía durante los años en los que estaban juntos. Aseguró que difícilmente se lo hubiera visto frecuentando fiestas mientras se encontraba en plena actividad y remarcó que ella acompañaba sus rutinas de entrenamiento.

Después del cruce, una declaración de amor a la China Suárez

Tras responder a las críticas, Icardi cambió completamente el tono de sus publicaciones y le dedicó un mensaje romántico a la China Suárez.

El delantero mostró su nuevo look y contó que su pareja había aprendido a teñirle el cabello. “Qué suerte tengo de cortarme el pelo y tener una novia multifacética que aprendió a teñirme. Te amo”, escribió.

De esta manera, mientras continúa la expectativa por conocer cuál será su próximo destino futbolístico, Icardi volvió a quedar en el centro de la escena por su vida personal y eligió responder a los cuestionamientos sobre su físico con una buena dosis de ironía.