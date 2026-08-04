Tuli Acosta rompió el silencio tras quedar envuelta en la separación de Luck Ra y La Joaqui

La cantante publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir los rumores que la señalaron como tercera en discordia. Afirmó que su vínculo con Facundo "Luck Ra" es de amistad y pidió que cesen las versiones falsas.

Luego de varios días de especulaciones en torno a la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió pronunciarse públicamente para rechazar las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el cantante cordobés.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, explicó que hasta el momento no había respondido porque consideraba suficiente la palabra de ambos artistas. Sin embargo, sostuvo que optó por hablar al ver que su nombre era utilizado para sostener una historia que, según afirmó, "jamás existió".

En el comunicado fue categórica al referirse a su relación con Facundo, nombre de pila de Luck Ra. "Es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así", expresó.

También dedicó unas palabras a La Joaqui, a quien dijo admirar profundamente y por quien aseguró sentir un gran respeto. En ese sentido, remarcó que atraviesa un momento complejo y pidió que no se la siga perjudicando con versiones falsas sobre la separación.

Para cerrar su mensaje, Tuli Acosta señaló que tanto ella como La Joaqui conocen la realidad de los hechos y sostuvo que no existe ninguna historia detrás de los rumores. Por ese motivo, consideró necesario fijar su posición con el objetivo de poner fin a las especulaciones que circularon durante los últimos días.