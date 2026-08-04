Villarruel habilitó a Fernández Sagasti a participar de la sesión

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avaló el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) para que pueda participar de la tensa sesión del próximo jueves, en la que se definirá la ley de propiedad privada y un nuevo tope de venta de tierras a extranjeros. La legisladora se encuentra de reposo en su distrito por un embarazo avanzado, aunque la decisión final quedará en manos del recinto y agrega un condimento extra en un proyecto ya muy manoseado y, por ahora, con más dudas que certezas en cuanto a votos.

La decisión de aceptar o rechazar la solicitud de Fernández Sagasti se definirá apenas se inicie la sesión.