El Municipio avanza en la optimización de recursos

En el marco de la política de modernización impulsada por la gestión del intendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Recaudación, en conjunto con las distintas áreas de la Municipalidad, avanza en una estrategia integral destinada a optimizar los recursos públicos, fortalecer la transparencia y mejorar la eficiencia administrativa mediante la digitalización de los procesos internos.

El proyecto se desarrolla íntegramente con personal municipal y herramientas tecnológicas propias, sin recurrir a contrataciones externas, reafirmando el compromiso de la gestión con la eficiencia presupuestaria y la autonomía institucional. El mismo permitirá agilizar la comunicación entre dependencias, garantizar la trazabilidad de cada trámite y reducir los tiempos de respuesta en beneficio de los vecinos.

Al respecto, el secretario de Recaudación, Luis Perea, explicó que “es un trabajo mancomunado que venimos llevando adelante con la premisa de optimizar los recursos y hacer trazables las distintas comunicaciones y procesos que suceden tanto dentro de la administración como hacia el exterior. Se implementará un sistema digital que permitirá realizar un seguimiento preciso de cada trámite y garantizar una respuesta oportuna a casa vecino”.

En ese sentido, el funcionario destacó que también se avanza en el recupero de prestaciones de salud brindadas a vecinos que cuentan con cobertura médica. “Vamos a implementar mejoras junto a la Secretaría de Salud para que el Municipio pueda cobrar las prestaciones que se brindan en los centros de salud a personas que poseen obra social. Esto nos permitirá fortalecer el sistema sanitario municipal y destinar más recursos a quienes realmente lo necesitan”, afirmó.

Asimismo, Perea remarcó que todo el proceso se lleva adelante con recursos propios. “No se contratan terceros para alcanzar estos objetivos, lo que demuestra la capacidad técnica y humana que tiene nuestra administración para impulsar procesos de modernización”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, señaló que “el objetivo es que el sistema sea más ágil y que las personas que soliciten una prestación reciban una respuesta mucho más rápida. Además, dejar de utilizar grandes cantidades de papel representará un ahorro importante para el Municipio, permitiendo destinar esos recursos a fortalecer las prestaciones de salud”, indicó.

Finalmente, Espíndola explicó que la implementación del seguimiento digital de expedientes facilitará la gestión de trámites como carnets sanitarios, subsidios y otras solicitudes que ingresan diariamente al área. “El Municipio debe responder a una demanda creciente, producto del recorte de programas nacionales de salud; por ello optimizar nuestros recursos humanos, tecnológicos y financieros es fundamental para garantizar una atención eficiente y de calidad”, concluyó.