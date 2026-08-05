La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera una medida cautelar que habría dispuesto el embargo de la denominada “casa de los sueños” del futbolista, en el marco de la causa por alimentos de las hijas que tienen en común.

Embargaron la mansión de Mauro Icardi por la causa de alimentos

La propiedad estaría valuada en 2.745.000 dólares y, según la documentación difundida por la periodista Naiara Vecchio, la medida habría sido registrada en la provincia de Buenos Aires a partir de un pedido realizado por la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld.

La cautelar estaría vinculada a la cobertura de alimentos futuros hasta la mayoría de edad de las niñas, en los términos del artículo 550 del Código Civil y Comercial.

De acuerdo con la información difundida por Agencia Noticias Argentinas, Icardi ya habría cancelado la deuda correspondiente a los alimentos provisorios. Sin embargo, sus representantes buscan que se determine judicialmente un monto fijo, para lo cual deberá analizarse la situación económica de ambos progenitores.

El fuerte descargo de Icardi

Tras conocerse la resolución atribuida al juez Adrián Hagopian, el delantero reaccionó públicamente y lanzó duras críticas tanto contra el magistrado como contra su expareja.

“¿Se lleva un porcentaje el señor juez Hagopian por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para acontentar a sus ‘amigas’?”, escribió Icardi en sus redes sociales.

El futbolista cuestionó además la imparcialidad del juez y adelantó que buscará revertir la decisión ante la Justicia. También apuntó contra la cobertura mediática del conflicto y aseguró que se está presentando de manera equivocada el alcance de la medida.

En otro tramo de su publicación, Icardi puso el foco sobre la cifra reclamada para garantizar los alimentos futuros. Según su planteo, si los 2.745.000 dólares representan el 50% que le correspondería aportar como padre, el cálculo total ascendería a 5.490.000 dólares.

“Me gustaría saber en qué se basan los gastos de 5.490.000 dólares de mis hijas en alimentos futuros”, cuestionó.

Además, volvió a relacionar el conflicto que mantiene con Wanda Nara en Argentina con las disputas patrimoniales que ambos sostienen en Italia, al advertir que continuará realizando reclamos ante la Justicia de ese país.

Icardi cerró su publicación con una frase irónica: “Todo sea por el interés superior del niño y su bienestar”.

La resolución suma así un nuevo episodio al prolongado enfrentamiento judicial entre la expareja, esta vez centrado en la garantía patrimonial destinada a cubrir las obligaciones alimentarias futuras de sus hijas.