Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno y anticipó una demanda judicial

El club envió una carta documento al funcionario nacional por publicaciones realizadas en la red social X. Exigió una rectificación pública en 48 horas y advirtió que, de no concretarse, iniciará acciones legales por los daños ocasionados a la institución.

Rosario Central informó que remitió una carta documento al canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, a raíz de las publicaciones que el funcionario realizó el 19 de julio en la red social X, donde cuestionó un homenaje del club a la Selección Argentina y sostuvo que se había excluido de una imagen a Lionel Messi y Lionel Scaloni por su vínculo con Newell's.

En el documento, firmado por el presidente de la institución, Central rechazó esas afirmaciones y aseguró que la fotografía elegida tuvo como único propósito destacar la presencia de Giovani Lo Celso, futbolista surgido de las divisiones inferiores del club e integrante de la Selección. Además, remarcó que otros equipos argentinos realizaron publicaciones similares para reconocer a jugadores formados en sus propias canteras.

La entidad sostuvo que las expresiones del canciller resultaron "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas", al considerar que atribuyeron al club intenciones que nunca existieron y afectaron su prestigio institucional. También cuestionó los calificativos utilizados por Quirno, entre ellos "odioso" e "infame", al entender que constituyen agravios dirigidos a Rosario Central y a la obtención de un título conseguido por la institución.

En la carta, el club afirmó que las publicaciones buscaron perjudicar su imagen pública y generar un clima de hostilidad hacia la institución, sus simpatizantes y sus futbolistas. Asimismo, señaló que la investidura del canciller implica una responsabilidad especial al momento de expresarse públicamente sobre organizaciones de la sociedad civil, por el alcance y la influencia de sus declaraciones.

Finalmente, Rosario Central intimó a Quirno a que, en un plazo de 48 horas desde la recepción de la carta documento, aclare y rectifique sus publicaciones por la misma vía en la que fueron difundidas. En caso de incumplimiento, anticipó que promoverá una demanda por daños y perjuicios para resarcir el perjuicio ocasionado al prestigio de la institución y de sus socios e hinchas.

Además, adelantó que, si obtiene una indemnización en sede judicial, los fondos serán donados a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol, con el objetivo de contribuir al desarrollo de nuevos futbolistas de la ciudad.