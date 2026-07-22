El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volverá este miércoles a los tribunales de Estados Unidos para participar, junto a su esposa Cilia Flores, de una nueva audiencia judicial en el proceso que enfrenta por graves cargos federales.

La Justicia de Estados Unidos vuelve a citar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores

La comparecencia se realizará en un tribunal de Brooklyn, Nueva York, y representa la tercera audiencia formal desde que ambos fueron detenidos el 3 de enero, tras una operación militar estadounidense llevada a cabo en Caracas.

Aunque la audiencia no definirá el futuro del caso, será una instancia clave para avanzar en cuestiones procesales y dejar encaminado el juicio oral que se desarrollará en los próximos meses.

De qué está acusado Nicolás Maduro

Maduro, de 63 años, permanece detenido junto a su esposa en una cárcel de Brooklyn y se declaró inocente de todos los cargos que le atribuye la Justicia estadounidense.

Entre las acusaciones figuran:

Conspiración para el narcotráfico.

Importación de estupefacientes.

Delitos vinculados al uso y tenencia ilegal de armamento.

El exmandatario venezolano rechaza las imputaciones y sostiene que se trata de una persecución política, definiéndose como un "prisionero de guerra".

La presentación judicial estaba prevista originalmente para fines de junio, pero la Fiscalía solicitó su reprogramación debido a las estrictas medidas de seguridad necesarias para trasladar a la pareja desde el centro de detención hasta el tribunal.

En esta oportunidad, el juez analizará aspectos técnicos del expediente y el cronograma que seguirá el proceso antes del inicio del juicio.

Uno de los puntos que más debate generó en los últimos meses fue el financiamiento de la defensa legal de Maduro y Flores.

En abril, el Gobierno de Estados Unidos autorizó de manera excepcional el uso de fondos del Estado venezolano para pagar a los abogados del matrimonio, luego de flexibilizar temporalmente algunas sanciones económicas.

Los defensores habían argumentado que las restricciones financieras impedían garantizar el derecho constitucional de sus representados a elegir libremente su defensa.

Mientras la causa judicial avanza en Estados Unidos, Venezuela atraviesa una nueva etapa política. Según la información oficial difundida, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez quedó al frente de la administración interina del Palacio de Miraflores y mantiene contactos diplomáticos con Washington.

La audiencia de este miércoles será otro capítulo de un proceso judicial que mantiene la atención internacional y cuyo desarrollo podría tener consecuencias políticas tanto para Venezuela como para las relaciones entre ambos países.